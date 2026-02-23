Kein HSV-Profi begeistert die Fans in dieser Saison so sehr wie Luka Vuskovic. Die 18 Jahre alte Tottenham-Leihgabe hat sich zu einem der Shootingstars der Liga entwickelt und steht auf den Zetteln nahezu aller europäischen Top-Vereine. Talent, Eifer und eine für sein Alter enorme Reife zeichnen den Abwehrmann aus, der seiner Entwicklung alles unterordnet. Ein Beleg: Um sich noch stärker auf den Sport fokussieren zu können, hat sich Vuskovic privat ein in der Sportwelt seltenes Verbot auferlegt.



