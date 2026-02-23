mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Luka und Mario Vuskovic präsentieren ein HSV-Trikot

Während sein Bruder Mario (l./24) bei Instagram weiter zu finden ist, ist ​​​​​​​Luka Vuskovic (18) aktuell offline. Foto: WITTERS

paidDas kommt überraschend! Warum sich Vuskovic bei Instagram gelöscht hat

kommentar icon
arrow down

Kein HSV-Profi begeistert die Fans in dieser Saison so sehr wie Luka Vuskovic. Die 18 Jahre alte Tottenham-Leihgabe hat sich zu einem der Shootingstars der Liga entwickelt und steht auf den Zetteln nahezu aller europäischen Top-Vereine. Talent, Eifer und eine für sein Alter enorme Reife zeichnen den Abwehrmann aus, der seiner Entwicklung alles unterordnet. Ein Beleg: Um sich noch stärker auf den Sport fokussieren zu können, hat sich Vuskovic privat ein in der Sportwelt seltenes Verbot auferlegt.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test