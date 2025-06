„Maximal begeistert“: So läuft der Neustart für HSV-Abgang Reis in Belgien

Vier Jahre gehörte Ludovit Reis beim HSV zu den Anführern und Leistungsträgern. Nun will der Aufstiegsheld auch international durchstarten und beim FC Brügge den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Wie ist der Start für Reis bei dem belgischen Erstligisten gelaufen? Wann soll er das erste Mal für den Europa-Cup-Teilnehmer auflaufen? Die MOPO hat sich in seiner neuen Fußball-Heimat Belgien umgehört.

Am vergangenen Mittwoch hatte Reis beim FC Brügge einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Danach tauchte er direkt voll ein in seine neue Welt beim Vizemeister der vergangenen Saison. Es heißt, der 25-jährige Mittelfeldspieler habe sich „maximal begeistert“ von den Bedingungen in Belgien gezeigt. Von seinen neuen Mitspielern sei er mit offenen Armen empfangen und „super“ aufgenommen worden.

Reis kann sich über ersten Sieg als Brügge-Profi freuen

Am Donnerstag und Freitag war Reis erstmals beim Teamtraining dabei. Am Samstag stand für ihn direkt das erste Testspiel als Brügge-Profi auf dem Programm. Gespielt wurde beim belgischen Erstliga-Absteiger KV Kortrijk. Mit 2:0 setzte sich der FC Brügge durch. Reis war die ganze Zeit dabei – das allerdings nur als Zuschauer. Nach nur zwei Trainingseinheiten in Belgien sollte er nicht direkt spielen, sondern erst mal sein Team von außen beobachten.

In der kommenden Woche wird sich das ändern. Für den FC Brügge geht es dann zum ersten Trainingslager des Sommers nach England. In der Nähe von London wird knapp eine Woche gearbeitet. Zum Abschluss des Camps fliegt die Mannschaft nach Glasgow, am 6. Juli findet gegen die Rangers im legendären Ibrox-Stadion das nächste Testspiel statt.

Geplant ist, dass Reis, der beim FC Brügge die Trikotnummer 6 trägt, dann sein Debüt für seinen neuen Arbeitgeber gibt. Das Stadion ist für ihn nicht neu. Im Sommer 2023 trat er dort mit dem HSV ebenfalls zu einem Testspiel gegen die Rangers an und verletzte sich dabei schwer an der Schulter. In seinen Gedanken spielt das heute keine Rolle mehr, diesmal soll es für ihn vor allem der richtige Neustart in das nächste Kapitel seiner Karriere werden.