Wer bekommt den Zuschlag? Heißer Fünfkampf um dieses HSV-Talent

Nicht nur im Bundesliga-Kader des HSV wird es in diesem Sommer reichlich Bewegung geben, auch die U21 steht erneut vor kräftigen Veränderungen. Die gravierendste: Top-Torjäger Maurice Boakye verlässt den Verein und wechselt in den Profi-Bereich. Zum Abschluss langte Stürmer noch mal kräftig zu und schnürte beim 5:1 gegen Absteiger BW Lohne einen Dreierpack. Wohin aber zieht es den 21-Jährigen?

Boakyes Visitenkarte kann sich sehen lassen. 23 Treffer und vier Assists gelangen ihm in 33 Regionalliga-Spielen dieser Saison. Bei den Profis aber reichte es nur zu einigen Trainingseinheiten. Auf beiden Seiten reifte der Entschluss, dass Boakye seine Chance ab Sommer besser woanders suchen solle.

An HSV-Talent Boakye sind zahlreiche Klubs interessiert

An Interessenten soll es nicht mangeln. In den vergangenen Wochen hinterlegten Vereine aus der Zweiten Liga sowie aus Portugal, Holland, Belgien, Österreich, Kroatien und Polen ihr Interesse. Nach MOPO-Informationen sollen aktuell noch fünf Vereine im Rennen sein. In den kommenden Tagen soll die Entscheidung fallen, wo Boakye den nächsten Schritt machen will.

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Für den gebürtigen Hamburger soll es der entscheidende Sprung in Richtung Profi-Fußball werden. Zuvor versuchte er es beim VfB Stuttgart, wo er für die zweite Mannschaft in der dritten Liga debütierte, und anschließend beim HSV. Im Volkspark aber war der Schritt nach dem Aufstieg in die Bundesliga im vergangenen Sommer zu groß.

Auch Sanne und Sillah verließen den HSV

Boakye wird damit dem Beispiel früherer HSV-Sturmtalente folgen. Vor zwei Jahren verabschiedete sich Tom Sanne mit 24 Saisontreffern von der U21. Bislang aber wurde der 22-Jährige nicht wirklich glücklich. Nach Gastspielen bei Hannover U23 und beim niederländischen Zweitligisten Dordrecht kickt er aktuell bei Bayern-Regionalligist Wacker Burghausen. Omar Sillah (22) traf in der Vorsaison 20-mal für die „Zwote“ des HSV, wechselte dann zu Zweitligist Fürth und kehrt nach seiner Winter-Leihe zu Alemannia Aachen ins Frankenland zurück.

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Mit Boakye wird nun der dritte Nachwuchs-Torjäger des HSV sein Glück in der Fremde suchen.