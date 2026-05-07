Massenabschied beim HSV? Diese zwölf Profis könnten letztmals im Volkspark spielen

Auch für den letzten Ritt im Volkspark sind alle Karten vergriffen. Nach dem bereits eingefahrenen Klassenerhalt geht es für den HSV am Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) gegen Freiburg vor 57.000 Fans darum, erstmals seit drei Monaten wieder einen Heimsieg einzufahren und sich so für die Treue seines Anhangs zu bedanken. Auch wenn das Saisonfinale erst eine Woche später in Leverkusen steigt: Für zahlreiche HSV-Profis könnte es ihr letztes Spiel im Volkspark sein. Bei einem Dutzend Spielern steht nicht fest, ob sie zur neuen Saison noch mal in Hamburgs Heimspiel-Tempel antreten oder für einen anderen Verein auflaufen werden.

Blumen oder ähnliche Geschenke wird es am Sonntag noch nicht geben. Erst nach dem Saisonabschluss verabschiedet der HSV diejenigen Profis, die den Volkspark verlassen werden. Das macht die Situation gegen Freiburg noch etwas spezieller. So mancher Profi weiß vielleicht noch gar nicht, dass er sein letztes HSV-Heimspiel bestreitet.

Mehrere HSV-Profis haben keine Zukunft mehr in Hamburg

Steht dem HSV ein Massenabschied bevor? Durchaus möglich. Vier Abgänge gelten bereits als sicher: Noah Katterbach hat trotz Vertrages bis 2027 keine Zukunft mehr beim HSV, soll und will im Sommer wechseln. Die Leihspieler Giorgi Gocholeishvili (Donezk) und Damion Downs (Southampton) werden nicht fest verpflichtet. Luka Vuskovic (gehört Tottenham) würden die Hamburger liebend gern behalten – doch die Chance tendiert gen null.

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Auch bei acht weiteren Profis ist die Zukunft ungewiss. Offen, ob der HSV die Kaufoptionen auf Fábio Vieira (Arsenal/rund 20 Millionen Euro) und Albert Grønbæk (Rennes/fünf Millionen) drücken kann. Gleiches gilt für Philip Otele (Basel/fünf Millionen) – wenn der Nigerianer denn überhaupt bleiben soll.

Fabio Baldé ist beim HSV ein Verkaufskandidat

Fabio Baldé würde der HSV im Sommer gern abgeben. Interesse von Vereinen besteht, auch der Flügelspieler, der für Portugals U20 kickt, ist an einer Luftveränderung interessiert. Hamburg erhofft sich eine Ablöse in Höhe von mehreren Millionen Euro.

Offen ist auch der Verbleib von William Mikelbrencis und Ransford Königsdörffer, deren Verträge auslaufen. Der HSV würde prinzipiell mit beiden gern verlängern, ein Durchbruch in den Gesprächen war bislang aber nicht in Sicht. Und wie steht es um die Zukunft von Daniel Heuer Fernandes? Der Vertrag des Keepers verlängerte sich durch den feststehenden Klassenerhalt um ein Jahr, beide Seiten sprechen aber über eine längere Ausweitung. Sollte es nicht zu einer Einigung kommen, könnte Heuer Fernandes im Sommer auf einen Wechsel drängen – wenngleich die HSV-Oberen daran eigentlich kein Interesse haben.

Steht Glatzel möglicherweise auch vor dem Abschied?

Noch ein weiterer möglicher Abschied würde vielen HSV-Fans Schmerzen bereiten. Denkbar ist, dass auch Robert Glatzel letztmals im Volkspark aufläuft. Die Zukunft des Publikumslieblings ist komplett offen. Wenngleich Glatzel zuletzt dreimal in der Startelf ran durfte, wird er seine Situation im Sommer ausloten. Sollte sich für beide Seiten eine passende Lösung finden, ist eine Trennung vorstellbar.

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Zwölf HSV-Profis, zwölf verschiedene Schicksale. Und vielleicht nur noch ein gemeinsames Heimspiel im Volkspark.