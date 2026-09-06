Durch die Bank unterirdisch: Der HSV zeigte gegen den 1. FSV Mainz 05 eine erschütternd schwache Leistung. Witters

Es war eine denkwürdige, eine historische Klatsche. 0:5 gegen 05! Der HSV kassierte gegen den 1. FSV Mainz 05 die höchste Heim-Niederlage seiner Bundesliga-Geschichte. Nur gegen den FC Bayern München hatte man am 4. Mai 1974 in gleicher Höhe verloren. Kapitän Nicolai Remberg sprach im Anschluss von „einem absoluten Scheiß-Spiel“. Entsprechend fällt die MOPO-Einzelkritik aus:

Heuer Fernandes: Bekam fünf Gegentore, sah beim 0:4 schlecht aus. Insgesamt aber der ärmste Profi an diesem Tag, an dem er mit drei Paraden sogar noch Schlimmeres verhinderte. Dennoch: Note 4,5

Capaldo: Offensiv und defensiv zu hektisch und wild unterwegs. Längst nicht so griffig, wie man es von ihm aus der Vergangenheit kennt. Sah nicht nur vor dem 0:4 schlecht aus, war aber einer der wenigen mit Mindestmaß an Körpersprache. Note 5

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Bornauw: Bei zahlreichen Zweikämpfen in der Luft und am Boden mit Problemen. Wurde mehrfach vom Gegner überlaufen. Das lag auch an der teils fehlenden Übersicht, so wie vor dem 0:5. Rückte beim 0:2 nicht raus. Note 5

Torunarigha: Ein großer Gefahrenherd. Stolperte immer wieder über den Platz und sah in vielen Szenen überhaupt nicht gut aus. Dazu gehörte auch der verlorene Zweikampf vor dem 0:2. Ganz schwach. Note 5,5

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46. Nandja: Begann wie sein Vorgänger. Hob vor dem 0:3 zunächst das Abseits auf und ging dann nicht in den Zweikampf. Viel besser wurde es danach nicht, auch wenn er einmal entscheidend gegen Amiri blocken konnte. Note 5

HSV-Noten: Auch El Ouahi und Møller Wolfe können keine Impulse setzen

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El Ouahdi: Dass ihm die Bindung zum Spiel noch fehlt, war mehrfach zu sehen. Stand beim 0:2 am Ende der Fehlerkette. Hatte zudem Glück, dass er in der ersten Halbzeit nicht Gelb-Rot sah. Ein Debüt mit viel Luft nach oben. Note 5

Nadir: Durfte erstmals für den HSV von Beginn an ran. Legte direkt mit einem Ballverlust los. Danach kamen seine meisten Pässe an. Er konnte damit allerdings keine gefährliche Situation initiieren. Nur als Mitläufer unterwegs. Note 5

46. Daka: Sollte für mehr Offensiv-Gefahr sorgen. Schaffte das nicht. Blieb in 45 Minuten ohne Torschuss. Note 5

Remberg: War mit einem katastrophalen Fehlpass direkt in die Füße des Gegenspielers hauptverantwortlich für das 0:1. Es war längst nicht sein einziger Fehler. Auch das Abwehrverhalten vor dem 0:3 war mangelhaft. Note 5,5

Møller Wolfe: Konnte bei seinem HSV-Debüt auf der linken Seite kaum etwas bewegen. In beide Richtungen bemüht, hatte mehrere Fehler in seinem Spiel, war aber unterm Strich auch der torgefährlichste Hamburger. Note 4,5

84. Lemke: Kam für die Schlussphase. Ohne Wirkung. –

HSV-Noten: Vieira wird erst gefeiert und geht dann mit unter

Adeline: Viel unterwegs, aber ohne Einfluss auf die Partie. Am Ball kaum zu sehen, im Spiel gegen den Ball viel zu passiv. Das war nichts. Note 5,5

46. Vieira: Wurde schon beim Aufwärmen kräftig gefeiert. Richtig laut wurde es dann bei seiner Einwechslung. Danach blieb es ruhig, auch weil der Portugiese auf dem Rasen nichts mehr retten konnte. Ohne Bindung zum Spiel. Note 4,5

Grønbæk: War für die meisten Standards beim HSV verantwortlich, die waren so harmlos wie auch seine Aktionen aus dem Spiel heraus. Note 5

Moffi: Kam in gut einer Stunde nur auf 13 Ballkontakte. Das Spiel lief an ihm vorbei. Gab ein einziges harmloses Schüsschen aufs Mainzer Tor ab. Note 5,5

64. Stange: Bemüht, aber wie die komplette HSV-Offensive auch ohne jegliche Torgefahr unterwegs. –