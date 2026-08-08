Laut auf dem Platz, locker daneben: Vize-Kapitän Nicolás Capaldo erklärt seinen Stil, Merlin Polzins klare Ansagen – und die neue HSV-Mentalität.

Die Stimme von Nicolás Capaldo ist nicht zu überhören, wenn ein Coach während eines Trainingsspiels eine vermeintlich falsche Entscheidung trifft. Neueste Fallbeispiele gab es im Camp in Herzogenaurach. Neben dem Platz aber, das versichert der 27-Jährige, mag er es eigentlich gar nicht, zu schreien. In der MOPO erklärt der Vize-Kapitän seinen Führungsstil. Capaldo spricht über Duelle mit Otto Stange, über die argentinische Mentalität, neue Ziele und die HSV-Abwehr ohne Luka Vuskovic. Und er verrät, wie es ist, von Trainer Merlin Polzin angebrüllt zu werden.

MOPO: In Herzogenaurach ging es ordentlich zur Sache. Fällt es Ihnen schwer, im Training gegen Ihre Mitspieler zurückzustecken?

Nicolás Capaldo: Ich wäge immer ab: Wenn ich eine klare Chance auf den Ball habe, gehe ich mit 100 Prozent ins Duell – wenn nicht, ziehe ich zurück, um niemanden zu verletzen. Es kommt auf die Situation an.

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Nicolás Capaldo (l.) gibt auch im Training stets Gas und lässt das Mitspieler wie Otto Stange spüren. Witters

Hatten Sie denn am Dienstag nach dem Training ein versöhnliches Gespräch mit Otto Stange? Sie hatten sich einige intensive Zweikämpfe geliefert, er wirkte etwas gereizt.

Das war nicht nötig. Ich bin ein intensiver Spieler und haue im Training alles rein. Für die jungen Spieler ist es wichtig, zu spüren, was am Spieltag passieren kann. Das habe ich auch zu Otto gesagt. Harte Duelle mit ihm oder anderen Talenten sind nie etwas Persönliches. Diese Aktionen pushen mich und sollen sie besser machen. Wenn ich jemanden mal unglücklich treffe, sage ich „Sorry“ – und damit ist es erledigt.

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Über der Vorbereitung steht in diesem Sommer ein großes Motto: Intensität. Sind Sie schon genervt von diesem Wort?

Genervt nicht, nein. In meiner Karriere ging es schon immer um Intensität. Ich mag dieses Wort. Es ist schwierig, jeden einzelnen Tag maximal intensiv zu arbeiten, aber ich kenne es nur so.

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Polzin fordert beim HSV mehr Intensität ein

Auffällig ist, dass Merlin Polzin derzeit sehr laut brüllt, wenn einzelne Spieler in den Trainingseinheiten zu langsam reagieren oder umschalten. Lassen Sie sich gerne vom Trainer anschreien?

Merlin tut alles, um uns zu verbessern. Wenn er mich anbrüllt, weiß ich, dass ich etwas falsch gemacht habe oder nicht schnell genug im Kopf war. Das pusht mich und ist nicht beängstigend. Es ist wichtig, dass keiner diese Kritik persönlich nimmt.

Fällt es den jüngeren Spielern schwer, das zu verstehen?

Für mich gibt es auf dem Platz kein jung oder alt. Alle, die bei uns trainieren, sind Teil einer Bundesliga-Mannschaft. Wir kämpfen für wichtige Ziele und müssen uns gut vorbereiten. Alle müssen in dieselbe Richtung gehen, unabhängig vom Alter. Wenn Merlin einen jungen Spieler lautstark konfrontiert, will er ihn damit nur fördern.

Nicolás Capaldo und MOPO-Reporter Tim Meinke trafen sich im HSV-Trainingslager in Herzogenaurach zum Gespräch. Witters

Polzin will bei der Intensität die nächsten Schritte sehen. Was heißt das für Sie persönlich?

Es gibt immer Raum zur Verbesserung. Aktuell bin ich bestimmt nicht so frisch wie während der Saison, aber die Vorbereitung ist genau dafür da: mehr laufen, auch wenn man sich müde fühlt. Wir müssen diese Momente durchstehen, um intensiver zu werden und unser Top-Level für die Saison zu erreichen.

Werden Sie künftig noch öfter aus der Abwehr-Dreierkette den Weg nach vorn gehen?

Vor allem soll ich das noch schneller tun, um Linien zu brechen, höher zu stehen, die gegnerischen Spieler im Abseits stehen zu lassen und unsere Offensivspieler zu unterstützen. Wir wollen im Umschaltspiel zügig viele Meter gewinnen.

Bleibt die HSV-Abwehr ohne Vuskovic stabil?

Im Training geht es mitunter heiß her, in den Spielen wirken Sie aber wie in Beschützer Ihrer Mitspieler. Stimmt der Eindruck?

Es geht weniger um das Beschützen als vielmehr um das gemeinsame Arbeiten. Auf dem Platz herrscht ein Kampf, und ich will die Gegner besiegen. Dafür muss ich für meine Mitspieler da sein. Man kann einem Einzelnen von uns leicht wehtun, aber elf Spieler auf einmal, die aufeinander aufpassen und zusammenstehen, sind schwer zu bezwingen. Das ist eine wichtige Message. Das müssen die Gegner spüren.

Wir wachsen mit dieser Mentalität auf, in Deutschland muss man es vielleicht erst lernen. Nicolas Capaldo

Ist diese Mentalität typisch Argentinisch? Man kennt sie aus der Nationalmannschaft um Superstar Lionel Messi, auf den alle aufpassen.

Ich trage das ganz natürlich in mir. Es kann gut sein, dass das typisch für Argentinien ist. Wir wachsen mit dieser Mentalität auf, in Deutschland muss man es vielleicht erst lernen. Als Mannschaft müssen wir füreinander kämpfen.

Vor einem Jahr waren Sie im Trainingslager auf Mallorca. Der HSV durchlebte damals einen großen Umbruch nach dem Aufstieg. Spielen Sie jetzt in einer stärkeren Mannschaft als im August 2025?

Die Vorbereitung war letztes Jahr schwierig – mit Niederlagen in Testspielen und einem Kader, der lange nicht vollständig war. Luka (Vuskovic; d. Red.), Fábio (Vieira, d. Red.) und Sambi (Albert Sambi Lokonga, d. Red.) sind erst ganz spät gekommen. Jetzt sind viele Spieler da, die schon in der Vorsaison wichtig waren. Das ist eine gute Basis. Wir spielen jetzt schon besser als vor einem Jahr. Man erkennt ein Team und das, was wir vorhaben. Wir sind einige Schritte voraus im Vergleich zu 2025.

Spüren Sie auf dem Platz, dass jemand neben Ihnen fehlt? Abwehrchef Luka Vuskovic ist nach seiner HSV-Leihe nicht mehr da.

Auf Luka Vuskovic (r.) können sich Nicolas Capaldo und der HSV in der kommenden Saison nicht mehr verlassen. Witters

Luka war ein verrückter Typ auf dem Platz (lacht). Er hat sich in jedes Kopfballduell geworfen. Bei jedem langen Ball habe ich ihm zugerufen: „Der ist für dich, ich sichere dich im Rücken ab!“ Luka ist ein fantastischer Spieler und Mensch. Ich hoffe, er wird in Brighton eine tolle Saison spielen.

Capaldo hofft auf mehr Punkte bei Auswärtsspielen

Wie schaffen Sie es, auch ohne Vuskovic defensiv stabil zu sein? Ohne ihn hatte der HSV in der Vorsaison einige Male Probleme.

Klar, Luka war sehr wichtig für uns. Wir müssen gemeinsam aus seinem Schatten treten. Jordan (Torunarigha; d. Red.) und Warmed (Omari; d. Red.), aber auch Shafiq (Nandja; d. Red.) haben es sehr gut gemacht in den Testspielen. Es bringt nichts, auf die starke Saison von Luka bei uns zurückzublicken. Wir haben großartige Spieler, die diese Position in Zukunft ausfüllen können.

Was muss der HSV insgesamt besser machen als in der Vorsaison?

Wir brauchen bessere Ergebnisse in den Auswärtsspielen. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber es wird weiterhin nur um das nächste Spiel gehen. Wir dürfen immer nur ans kommende Wochenende denken. Das muss unsere Mentalität sein. Andernfalls verlieren wir den Fokus. Wir wollen so sein wie letztes Jahr – nur besser. Das gilt defensiv und offensiv.

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Vor einem Jahr sagten Sie, dass das Ziel für Ihr erstes Jahr in Hamburg nur der Klassenerhalt ist. Sie sagten aber auch, dass Sie spüren, dass in der Zukunft mehr für den HSV möglich ist. Was ist in der neuen Saison möglich?

Wir haben schon bewiesen, dass wir selbst gegen Bayern und Dortmund mithalten können. Wenn wir die Motivation und Mentalität, die wir gegen die Topteams gezeigt haben, in der neuen Saison an jedem Wochenende zeigen, dann ist viel möglich. Dann werden wir uns spürbar verbessern und können vielleicht auch in der Tabelle nach oben klettern. Aber wir wissen, dass auch das zweite Bundesliga-Jahr hart wird.

Neues Kapitäns-Trio um Capaldo beim HSV

Im neuen Kapitäns-Trio gelten Sie als „Emotional Leader“. Wie definieren Sie diese Rolle?

Ich sage immer, was ich fühle. Wenn ich spüre, dass etwas nicht stimmt, spreche ich es direkt an. Ich bin immer ehrlich und das hat nichts mit Beschweren zu tun. Mir geht es um die Wahrheit und darum, Lösungen zu finden – auch auf dem Spielfeld. Dort lasse ich meine Energie heraus. Manchmal bin ich zu emotional, aber auf eine gute Art und Weise. Ich will die Jungs nur auf das nächste Level hieven.

Wie sind Sie als Leader außerhalb des Platzes?

Auf dem Platz bin ich wirklich laut – aber daneben bin ich nicht so laut. Privat mag ich es nicht, zu schreien. Wenn wir keinen Fußball spielen, machen Miro (Muheim; d. Red.), Fadli (Daniel Elfadli; d. Red.) und ich ständig dumme Witze (lacht). Dadurch entsteht Energie, und diese gute Stimmung überträgt sich auch auf den Rasen. Das mag ich so sehr an unserer Truppe.

Sie waren in der Vorsaison schon Vize-Kapitän, Nicolai Remberg nicht. Der ist aber nun erster Kapitän. Ist das die richtige Entscheidung?

Der Trainer hat sie getroffen und wir gehen sie voll mit. Wir werden Rambo dabei unterstützen, der Kapitän zu sein, den dieser Verein braucht. Er ist bereit.

Ist Remberg für die HSV-Talente das größte Vorbild in Sachen Intensität – oder Sie?

Rambo. Weil er dauerhaft im Gym ist (lacht). Er ist eine Maschine. Wenn ich ihn sehe, fühle ich mich fast alt.