„Mama, bin ich dabei?“ HSV-Keeper Tangvik erzählt überraschende WM-Anekdote

Bis Mittwoch kann Sander Tangvik noch gemeinsam mit seiner Familie entspannen, dann wartet ein mächtig heißer Sommer auf den HSV-Keeper. Nachdem der 23-Jährige auf den letzten Drücker noch den Sprung in Norwegens WM-Aufgebot schaffte, steht er vor den aufregendsten Wochen seiner Karriere. „Es ist ein bisschen surreal“, sagte er nach seiner Nominierung – und gab ein überraschendes Detail preis.

Tangvik fährt zur WM. Am vergangenen Donnerstag verkündete Norwegens König Harald (89) den Kader, mit dem die „Löwen“ in den USA, Kanada und Mexiko begeistern wollen. Der Keeper verfolgte die Prozedur mit seiner Familie in Byåsen bei Trondheim, konnte dem Vernehmen nach aber kaum hinsehen. „Ich habe meine Mutter gefragt: Bin ich dabei, oder nicht?“, ließ er in norwegischen Medien wissen. Anschließend war der Jubel groß: „Ich war sehr glücklich und gerührt und musste sehr viele Umarmungen verteilen.“

Tangvik wechselte im Winter aus Trondheim zum HSV

Nun wird Tangviks großer Traum wahr. Der wackelte zunächst nach seinem Winter-Wechsel aus Trondheim zum HSV, weil er sich erwartungsgemäß hinter Daniel Heuer Fernandes als Nummer zwei einreihen musste und monatelang nicht spielte. Die Folge: Bei der vorerst letzten Länderspielpause im März wurde Tangvik nicht nominiert. „Aber ich habe die Hoffnung, zur WM zu fahren, nie aufgegeben“, sagte der Torwart nun im norwegischen TV. „Es war tatsächlich schwierig für mich, nicht dabei zu sein. Ich hatte das Gefühl, zuvor einen guten Eindruck hinterlassen zu haben. Aber ich habe es natürlich verstanden, dass sie Torhüter nominieren wollten, die regelmäßig Spiele bestreiten. Das war bei mir damals nicht der Fall.“

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Neuer Anlauf für die Alster: Wie das neue Naturbad die Hamburger begeistern soll

Wie das neue Naturbad die Hamburger begeistern soll Mini-Urlaub vor der Haustür: 30 Tipps der MOPO-Redaktion für eine Woche Traumwetter

30 Tipps der MOPO-Redaktion für eine Woche Traumwetter „Menschenunwürdig!“ Ukraine-Flüchtling zeigt Ekel-Fotos aus Hamburger Unterkunft

Ukraine-Flüchtling zeigt Ekel-Fotos aus Hamburger Unterkunft Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: XXL-Kader-Umbau beim HSV & St. Paulis Plan für die 2. Liga

XXL-Kader-Umbau beim HSV & St. Paulis Plan für die 2. Liga 28 Seiten Plan 7: Tickets für Konzerte im Stadtpark zu gewinnen & Tipps für jeden Tag

Am letzten Bundesliga-Spieltag gegen Leverkusen aber durfte Tangvik ran, überzeugte beim 1:1 vollends und parierte sogar einen Strafstoß von Patrick Schick. „Das Spiel war gut“, resümiert er. „Ich bekam meine Chance und habe sie genutzt. Ich denke, dieses Spiel hat auch dazu beigetragen, dass ich jetzt für den WM-Kader nominiert wurde.“

Keeper ist dem HSV dankbar

Seine Zeit bei HSV empfindet er trotz seiner Reservistenrolle als lehrreich: „Ich bin nicht mit der Erwartung dorthin gekommen, von der ersten Minute an zu spielen. Ich wollte die Mannschaft, das Land, die Stadt und neue Trainingsmethoden kennenlernen. Das empfinde ich als sehr lehrreich und habe mich sowohl auf als auch neben dem Platz stark weiterentwickelt.“

Nun soll mit Norwegen der nächste Entwicklungsschritt folgen, wenn auch für Tangvik aller Voraussicht nach vor allem aus der Beobachterrolle heraus. Am Donnerstag trifft sich der Kader um die Superstars Erling Haaland (Man City) und Martin Ødegaard (Arsenal) zur Vorbereitung, am 1. Juni steigt in Oslo der Test gegen Schweden. Tags darauf heben die Norweger dann in die USA ab, wo sie in Greensboro (Bundesstaat North Carolina) Quartier beziehen. Nach dem abschließenden Test gegen Marokko (7.6.) wird es dann ernst: In den Gruppenspielen gegen den Irak (17.6.), Senegal (23.6.) und Frankreich (26.6.) geht es für Tangvik und sein Team um das Erreichen der K.o.-Runde. Erlebnisse, die der junge Keeper nicht als selbstverständlich aufnehmen wird. „Nur wenige norwegische Fußballer bekommen die Chance, an einer WM teilzunehmen“, stellt Tangvik stolz fest. Erst zum vierten Mal überhaupt sind die „Löwen“ bei einer WM dabei.

Tangvik soll in Zukunft Norwegens Nummer eins werden

Für Tangvik soll es der Auftakt zu einer steilen Karriere im Nationaldress werden. „Wir glauben, dass er unser nächster großer Torwart werden wird“, sagte Trainer Ståle Solbakken nach der Nominierung. Worte, die Tangvik selbstbewusst aufnahm: „Das ist das Ziel. Deshalb ist es schön, das zu hören.“

Das könnte Sie auch interessieren: Erste Entscheidungen! HSV-Chefin Krüger wirbelt im Volkspark schon mit

Beim HSV könnte es nach der WM allerdings zunächst wieder recht hart werden für ihn. Im Zuge der Vertragsverlängerung mit Heuer Fernandes, die der Verein in Kürze bekannt geben wird, wurde dem Stammkeeper zugesichert, dass es im Sommer keinen offenen Zweikampf mit Tangvik geben werde. Heuer Fernandes wird als Hamburgs Nummer eins in die Saison starten. Eine Rollenverteilung, mit der sich der norwegische Rivale kaum auf Dauer wird arrangieren können.