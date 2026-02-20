mopo plus logo
Jubeltraube des HSV gegen Union Berlin

Die HSV-Profis bejubeln das zwischenzeitliche 2:1 gegen Union Berlin. Folgt in Mainz der nächste Erfolg? Foto: IMAGO / KBS-Picture

Mainz – HSV im Liveticker: Holen die Hamburger den dritten Sieg in Folge?

Neun Punkte aus fünf ungeschlagenen Spielen, der Sprung auf Rang neun und schon sechs Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz: Der Auftakt des HSV in die Rückrunde der Bundesliga kann sich mehr als sehen lassen. Können die Hamburger den positiven Trend der vergangenen Wochen auch beim Auswärtsspiel in Mainz bestätigen? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie ab 20.30 Uhr keine wichtige Spielszene.

