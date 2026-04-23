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Rodolfo Cardoso trägt ein Tor im Training der HSV-Frauen

Rodolfo Cardoso übernahm die HSV-Frauen nach dem Aus von Liése Brancão. Foto: WITTERS

paid„Macht noch mehr Freude“: Cardoso brennt schon auf sein HSV-Comeback im Volkspark

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2981 Tage wird es am kommenden Freitag her sein, dass Rodolfo Cardoso letztmals bei einem Punktspiel im Volksparkstadion an der Seitenlinie stand. Als Interimstrainer der HSV-Frauen feiert der 57-Jährige gegen Union Berlin sein Comeback. Zuvor wartet mit dem Auswärtsspiel in Nürnberg jedoch eine nicht minder wichtige Aufgabe. Cardosos Ziel: In den kommenden drei Spielen genug Punkte sammeln, um zum Saisonabschluss gegen Bayern feiern zu dürfen.

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