2981 Tage wird es am kommenden Freitag her sein, dass Rodolfo Cardoso letztmals bei einem Punktspiel im Volksparkstadion an der Seitenlinie stand. Als Interimstrainer der HSV-Frauen feiert der 57-Jährige gegen Union Berlin sein Comeback. Zuvor wartet mit dem Auswärtsspiel in Nürnberg jedoch eine nicht minder wichtige Aufgabe. Cardosos Ziel: In den kommenden drei Spielen genug Punkte sammeln, um zum Saisonabschluss gegen Bayern feiern zu dürfen.



