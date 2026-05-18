Top-Star als Teenager: So emotional war das HSV-Jahr von Luka Vuskovic

Es war nicht einfach irgendeine Leihe. Das war allen Beteiligten schon von Beginn an klar, als Luka Vuskovic im Sommer 2025 zum HSV gewechselt war – aus Liebe zum Verein und seinem Bruder Mario, der wegen Dopings gesperrt ist. Doch keiner hätte ahnen können, wie unglaublich emotional sich dieses HSV-Jahr für Luka Vuskovic entwickeln würde. Mit gerade einmal 19 Jahren stieg der Innenverteidiger von Tottenham Hotspur zum Superstar der Bundesliga auf und wurde zum absoluten Fan-Liebling im Volkspark, der Woche für Woche neu begeisterte. Ein in vielerlei Hinsicht außergewöhnliches Jahr.

Unter Fußballfans gibt es ein ungeschriebenes Gesetz: „Never fall in love with a loan player“ (dt. „Verliebe dich nie in einen Leihspieler“). Doch manchmal lässt sich Liebe nun einmal nicht kontrollieren. Und so erging es in den vergangenen zehn Monaten zahlreichen HSV-Fans. Luka Vuskovic, bei dem von Anfang an klar war, dass er den Verein nach der Saison wieder verlassen muss, erobert die Fan-Herzen im Volkspark buchstäblich im Sturm. Sein Jahr beim HSV ist anders als bei anderen Leihspielern. Krasser. Intensiver. Emotionaler.

Luka Vuskovic wechselt für Bruder Mario zum HSV

Drei Tage vor Ende des Transferfensters, am 29. August 2025, verkündet der HSV den spektakulärsten Transfer des Sommers. Luka Vuskovic, 18 Jahre jung, riesiges Talent aus Kroatien, wechselt für ein Jahr auf Leihbasis nach Hamburg. Sportlich ein Gewinn – und emotional erst. Denn der Bruder des Fan-Lieblings Mario Vuskovic, der wegen Epo-Dopings noch immer gesperrt ist, erklärt sofort, dass der Wechsel für ihn rein emotional ist.

„Ich konnte es kaum abwarten, hierher zu kommen. Es ist für mich etwas Besonderes, für den HSV zu spielen, da mein Bruder schon hier gespielt hat und mir ganz viel über den Klub erzählt hat, aber auch aufgrund der Geschichte des Vereins, der Fans und der Bedingungen hier. Ich bin sehr glücklich.“ Luka Vuskovic bei seiner Vorstellung beim HSV

Und das sieht man sofort. Bei seiner offiziellen Vorstellung posieren die Brüder gemeinsam mit dem HSV-Trikot, Luka übernimmt stolz die Rückennummer 44 von dem fünf Jahre älteren Mario. Ein Moment, der viele HSV-Herzen höher schlagen lässt.

Luka Vuskovic (r.) trägt beim HSV die Rückennummer 44 seines gesperrten Bruders Mario. WITTERS Luka Vuskovic (r.) trägt beim HSV die Rückennummer 44 seines gesperrten Bruders Mario.

Der in Kroatien als „Wunderkind“ gehandelte Vuskovic, ausgebildet zusammen mit seinem Bruder in der Jugend von Hajduk Split und mit seiner Volljährigkeit von Tottenham Hotspur in die Premier League geholt, kommt genau zur richtigen Zeit zum HSV. Dem nämlich ist der Saisonstart an den ersten drei Spieltagen (kein Sieg, nur ein Punkt, 0:7 Tore) komplett misslungen. Sein Debüt gibt Vuskovic nur wenige Tage nach seiner Verpflichtung – ausgerechnet beim FC Bayern. Undankbar für ihn, 0:5 aus Sicht des HSV. Doch ab jetzt geht es steil bergauf.

Schon nach zwei Spielen gehören ihm die Schlagzeilen

Eine Woche später, nach seiner ersten Trainingswoche mit dem HSV, zeigt Vuskovic dann erstmals, was er draufhat. Gegen Heidenheim (2:1) erzielt er prompt das erste Hamburger Tor nach der Bundesliga-Rückkehr – und führt das Team als Leader auf dem Platz zum ersten Sieg. Eine Woche später überragt der Innenverteidiger beim 0:0 gegen Union Berlin, hat 123 Ballaktionen, gewinnt sagenhafte 23 Zweikämpfe und sorgt mit 18 gewonnenen Kopfballduellen für eine neue Bestmarke. Spätestens jetzt wissen alle: Dieser Innenverteidiger ist ein echtes Juwel.

Dann hebt er ab: Völlig lösgelöst feiert Vuskovic sein Tor gegen Heidenheim – der erste Bundesliga-Treffer des HSV nach Wiederaufstieg. WITTERS Dann hebt er ab: Völlig lösgelöst feiert Vuskovic sein Tor gegen Heidenheim – der erste Bundesliga-Treffer des HSV nach Wiederaufstieg.

Der Marktwert des Kroaten schießt immer weiter in die Höhe. Bei seinem Wechsel zum HSV liegt er noch bei zwölf Millionen Euro, schon nach wenigen Partien wird er auf 18 Millionen Euro korrigiert. Zur Winterpause explodiert die Schätzung der Experten von „Transfermarkt.de“ – Vuskovic ist im Dezember bereits 40 Millionen Euro wert. Denn auch in den kommenden Partien der Hinrunde überzeugt er Woche für Woche, erwischt kaum mal einen schlechten Tag und steht an fast jedem Spieltag in der Bundesliga-Elf der Woche. Und immer wieder muss betont werden, dass er gerade mal 18 Jahre alt ist.

Im Derby gegen Bremen erzielt Vuskovic ein Traumtor

Der vorläufige emotionale Höhepunkt: der 7. Dezember. Nordderby gegen Werder Bremen. Und Vuskovic krönt sich zum Helden – mit einem unfassbaren Hacken-Traumtor, das später zum Tor des Monats der ARD-„Sportschau“ und auf Platz zwei bei der Wahl zum Tor des Jahres gewählt wird. Für HSV-Fans ist es – auch aufgrund der Bedeutung im Nordderby, das Hamburg mit 3:2 gewinnt – das wahrscheinlich schönste Tor der Saison.

Per Hacke ins Glück: Vuskovic’ Derby-Treffer gegen Bremen ist das „Tor des Monats“ Dezember. WITTERS Per Hacke ins Glück: Vuskovic’ Derby-Treffer gegen Bremen ist das „Tor des Monats“ Dezember.

Emotionen. Das wird bei Vuskovic in dieser Saison ohnehin ganz, ganz großgeschrieben. Nach dem Derby gegen den FC St. Pauli (0:0) Ende Januar sorgt er für Schlagzeilen, weil er sich mit Fans des Stadtrivalen anlegt, nachdem diese seinen Bruder Mario beleidigen. Und nur eine Woche später köpft er dann beim überragenden 2:2 gegen den FC Bayern München den Ausgleich für den HSV ein und bringt das Volksparkstadion zum Beben – und seine Mitspieler ins Schwärmen.

„Ich habe das in diesem Alter noch nicht gesehen. Er macht das sensationell, das ist eine unfassbare Qualität. Ich bin froh, dass wir so einen Top-Spieler in unserer Mannschaft haben.“ HSV-Kollege Nicolai Remberg über Vuskovic nach dem 2:2 gegen Bayern

Im MOPO-Interview betont Vuskovic noch einmal eindrücklich, dass es sein Traum ist, beim HSV zu bleiben und in der kommenden Saison mit seinem Bruder zusammen im Volkspark aufzulaufen. Doch Luka ist für den HSV einfach nicht mehr zu halten. Der Abwehrspieler steigt mit jedem Spiel mehr zum Superstar auf, sein Marktwert erreicht im März sogar 60 Millionen Euro – der mit Abstand teuerste Profi, der je für den HSV gespielt hat. Nur einer von so vielen Rekorden, die Vuskovic in dieser Saison bricht.

Vuskovic tritt nach HSV-Pleite fast den Pfosten kaputt

Und Vuskovic will es. Unbedingt. Das merkt man ihm jede Woche an. Als er beim 0:1 gegen Leverkusen im März in der Nachspielzeit die Chance zum Ausgleich vergibt, tritt er vor Wut fast den Pfosten kaputt. Drei Tage danach führt er den HSV mit einem Tor und einem Assist zum vorentscheidenden 2:1-Sieg beim VfL Wolfsburg in Richtung Klassenerhalt. Den endgültigen Liga-Verbleib feiert er mit seinen Kollegen schließlich Anfang Mai auf dem Sofa, nach Patzern der Konkurrenz.

Nach seiner vergeben Chance gegen Leverkusen lässt Vuskovic den Frust am Torpfosten raus. IMAGO/Steinsiek.ch Nach seiner vergeben Chance gegen Leverkusen lässt Vuskovic den Frust am Torpfosten raus.

Und Vuskovic bekommt die ganz große Bühne zum Abschied. Beim letzten Heimspiel der Saison, dem 3:2 gegen den SC Freiburg, erzielt er noch einmal ein Tor im Volksparkstadion. Familie und Freunde sind da, die ganze Mannschaft feiert ihn. Beim Jubel reißt sich der Verteidiger das Trikot vom Leib und schreit seine Freude heraus. Und er lässt seinen ganzen Emotionen freien Lauf.

Ein Tag, den er nie vergessen wird: Vuskovic verabschiedet sich mit einem Tor und einem Sieg aus dem Volkspark. imago/Philipp Szyza Ein Tag, den er nie vergessen wird: Vuskovic verabschiedet sich mit einem Tor und einem Sieg aus dem Volkspark.

Schnelle Rückkehr zum HSV ist nahezu ausgeschlossen

Denn am 16. Mai 2026, beim 1:1 in Leverkusen zum Saison-Abschluss, trägt Vuskovic das letzte Mal das HSV-Trikot. Zumindest vorerst. Der als Supertalent gekommene Spieler kehrt als Superstar zu Tottenham Hotspur nach England zurück. Sie alle wissen in Hamburg, dass er zu Höherem berufen und eine Zukunft beim HSV nahezu ausgeschlossen ist – auch wenn Vuskovic selbst eine Hintertür offen lässt.

„Ich liebe diesen Klub ein bisschen zu sehr.ich liebe diesen Klub ein bisschen zu sehr. Ich empfinde so viel Liebe für diesen Verein, die Spieler, den Staff und die Fans. Die Chancen, dass ich bleibe, sind sehr, sehr, sehr, sehr gering. Aber im Fußball weiß man nie. Hamburg ist mein zweites Zuhause.“ Vuskovic nach seinem letzten Heimspiel für den HSV im Mai 2026

Stattdessen gibt er ein Versprechen ab: „Nächste Saison werdet ihr hier einen anderen Vuskovic sehen.“ Auch mit der Nummer 44, nur mit einem anderen Vornamen: Mario statt Luka. Dessen Doping-Sperre endet im Herbst. Doch für Luka Vuskovic ist die unfassbare, emotionale HSV-Reise zumindest vorerst beendet.