Vor knapp zwei Wochen war Luka Vuskovic in England. Der HSV-Profi reiste nach London, um sich von den Ärzten seines Stammklubs Tottenham untersuchen zu lassen. Bei seiner Stippvisite auf der Insel traf er zudem auf einen Nationalmannschaftskollegen. Die Zukunft der beiden Kroaten ist offen. Klar ist nun aber, dass Andrej Kramaric und Vuskovic sich am Samstag nicht direkt duellieren werden – weil Letzterer verletzt ausfällt. Die Hoffenheim-Legende schwärmt trotzdem.

„Luka ist eine Maschine“, sagt Kramaric im Videogespräch mit der MOPO. „Er arbeitet hart und ist sehr klar im Kopf. Das zeigt er jeden Tag im Training.“ Kramaric kann das beurteilen, auch wenn er nicht mitbekommt, welchen Fleiß Vuskovic im Volkspark an den Tag legt. Denn der 34-jährige Stürmer und der 15 Jahre jüngere HSV-Leihspieler kennen sich aus Kroatiens Nationalelf. „Er ist ein super Typ und ein toller Spieler“, findet Kramaric. „Luka hat eine super Karriere vor sich.“