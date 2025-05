Luft vom HSV-Aufstieg – und ein Werder-Becher: Angebote im Internet immer absurder

Seit dem Bundesliga-Aufstieg des HSV am vergangenen Wochenende schlagen die schwarz-weiß-blauen Fußballherzen höher. Nachdem das 6:1 gegen Ulm frenetisch bejubelt und anschließend das Feld von Fans gestürmt wurde, fanden sich plötzlich auch einige besondere Anzeigen auf der Plattform „kleinanzeigen.de“ wieder – und sie werden immer absurder.

Zunächst boten Fans Original-Rasen aus dem Volksparkstadion an. Dann folgten Torschrauben und Teile der Tornetze. Doch damit nicht genug: „Original HSV-Aufstiegsluft im Einmachglas“ bietet ein Nutzer aus Hamburg für 29 Euro an. „Eingefangen in Minute 89 nach dem 6:1 gegen Ulm. Noch leicht feucht von Bengalos und Tränen – limitierte Füllung.“ So steht es in der Beschreibung.

Wem die Luft zu unhandlich ist, für den gibt es andere Angebote. Der Nutzer, der sich „HSV Fanshop Deluxe“ nennt, bietet auf seinem Profil noch weitere Kuriositäten aus dem Stadion. So zum Beispiel Klopapier. „Direkt aus dem Volksparkstadion. Ein einziges Blatt Toilettenpapier, das möglicherweise das 6:1 gegen Ulm ‚miterlebt‘ hat. Unberührt, unvergessen – ein Symbol für Aufstieg, Erleichterung und legendäre 90 Minuten“, steht in der Produktbeschreibung.

Viel Geld für ein Blatt Klopapier mit „authentischer Faltung“

Der Nutzer vermarktet das Klopapier mit vielen Wörtern, die man normalerweise nicht mit dem Produkt assoziieren würde: edel, Rein, emotional aufgeladen. Es sei ideal für „echte Fans und krasse Sammler“. Für schlappe 39 Euro pro Blatt könne man die limitierte Stadion-Edition mit authentischer Faltung erwerben.

Das wohl absurdeste Angebot des Nutzers: ein Bierbecher (Zustand: in Ordnung) mit dem Logo des Nordrivalen SV Werder Bremen für – Achtung, festhalten – 49 Euro. „Dieser Bierbecher erzählt eine ganz besondere Geschichte vom HSV-Aufstiegswochenende – nur leider aus der falschen Perspektive“, schreibt „HSV Fanshop Deluxe“ über den Becher, der wohl am Samstagmittag beim Bundesliga-Heimspiel der Bremer gegen RB Leipzig (0:0) zum Einsatz kam.

„Statt im Volksparkstadion landete ich ausgerechnet in Bremen, mitten unter den grün-weißen Rivalen. Der Becher trägt stolz das Werder-Logo – ein schmerzhafter Kontrast zum Jubel, der zeitgleich in Hamburg tobte.“ Trotzdem sei es derselbe Tag und dieselbe Bundesliga-Emotion gewesen. „Irgendwo zwischen Bremer Bier und hanseatischer Hoffnung bleibt dieser Becher ein Erinnerungsstück an ein Wochenende voller Ironie, Herzblut – und einem HSV, der endlich zurück ist“, so der Nutzer.