Sieben Spiele, 21 Punkte – maximaler Ertrag. Der HSV kann in der DFB-Nachwuchsliga auf einen Top-Start mit Top-Ausbeute verweisen. Und mittendrin ist das derzeit wohl größte Top-Talent des Vereins: Louis Lemke, gerade 16 geworden und mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Das Juwel steht exemplarisch für die Arbeit, die im HSV-Nachwuchs beginnt und im besten Fall bei Merlin Polzin weitergeht. Lemkes Trainer äußert sich in der MOPO.



