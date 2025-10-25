mopo plus logo
Luois Lemke auf dem Trainingsplatz mit Merlin Polzin

„Ich habe mich gut informiert“, sagte Merlin Polzin in dieser Woche über HSV-Youngster Louis Lemke. Foto: WITTERS

paid„Louis bringt viel mit“: HSV-Hype betrifft nicht nur das Super-Talent (16)

Sieben Spiele, 21 Punkte – maximaler Ertrag. Der HSV kann in der DFB-Nachwuchsliga auf einen Top-Start mit Top-Ausbeute verweisen. Und mittendrin ist das derzeit wohl größte Top-Talent des Vereins: Louis Lemke, gerade 16 geworden und mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Das Juwel steht exemplarisch für die Arbeit, die im HSV-Nachwuchs beginnt und im besten Fall bei Merlin Polzin weitergeht. Lemkes Trainer äußert sich in der MOPO.

