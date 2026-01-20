Lösung für die Zukunft: HSV holt Norwegen-Torwart – Medizincheck steht bevor

Der nächste Winter-Zugang ist beim HSV im Anflug. Nach Stürmer Damion Downs (FC Southampton) haben die Hamburger jetzt auch einen neuen Torhüter gefunden. Der Norweger Sander Tangvik soll noch in dieser Woche im Volkspark unterschreiben. Es ist nicht nur eine Lösung bis zum Sommer, sondern ein Transfer für die Zukunft.

Nach dem Blitz-Abgang von Daniel Peretz zum Jahresstart musste der HSV auf der Torwartposition handeln. Zwei verschiedene Varianten wurden in den vergangenen Wochen geprüft, um die Lücke hinter Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes zu schließen. Entweder sollte ein erfahrener Schlussmann für die zweite Saisonhälfte kommen oder ein talentierter Torhüter mit Perspektive für die nächsten Jahre. Letzteres ist nun die Lösung.

Tangvik stand schon in Norwegens A-Kader

Der 23-jährige Tangvik war in den vergangenen beiden Spielzeiten die Nummer eins beim norwegischen Erstligisten Rosenborg BK aus Trondheim. Insgesamt kam er bei 69 Erstliga-Spielen zum Einsatz, dazu kommen zehn Auftritte im Pokal und sechs Partien in der Conference League.

Trondheim-Torwart Sander Tangvik IMAGO / Passion2Press Trondheim-Torwart Sander Tangvik

Auch zum A-Kader der norwegischen Nationalmannschaft gehörte der 1,93 Meter große Schlussmann bereits. Jetzt soll er in Hamburg die nächsten Schritte in seiner Karriere machen. Der Medizincheck soll nach Tangviks Flug nach Hamburg noch am Dienstag erfolgen.

Geplant ist, dass Tangvik bis zum Sommer im Volkspark zunächst die Nummer zwei hinter Heuer Fernandes wird. Danach hat er die Chance, den Job im HSV-Tor zu übernehmen. Eine günstige Lösung ist es für die Hamburger nicht. In Rosenborg besitzt Tangvik noch einen Vertrag bis 2027. Sein aktueller Marktwert liegt bei drei Millionen Euro.