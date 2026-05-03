Lob von oberster Stelle für HSV-Torhüter Heuer Fernandes – Bayern-Wechsel vom Tisch?

Das große Saisonziel hat der HSV mit dem Klassenerhalt so gut wie erreicht. Welche Spieler haben an dem Erfolg den größten Anteil? Namen wie Luka Vuskovic, Fábio Vieira, Albert Sambi Lokonga, Nicolás Capaldo oder Nicolai Remberg werden oft an erster Stelle genannt. Torhüter Daniel Heuer Fernandes gehört ebenfalls in diese Liste – und das sogar sehr weit nach oben. Die passenden Argumente lieferte der Schlussmann erneut beim 2:1 in Frankfurt. Zudem ist bei der Frage nach seiner Zukunft eine Entscheidung gefallen.

Seit Sommer 2019 steht Heuer Fernandes beim HSV im Tor. Doch so wichtig und wertvoll wie in dieser Saison war er für die Hamburger noch nie. Während sich der Schlussmann in der Zweiten Liga immer wieder folgenschwere Patzer erlaubt hatte und mehrfach sein Status als Nummer eins auf der Kippe stand, liefert er in der Bundesliga einen nahezu fehlerfreien Job ab. Auch in der entscheidenden Saisonphase ist auf den 33-Jährigen trotz offener Zukunft Verlass.

Starke Heuer Fernandes-Zahlen beim Gastspiel in Frankfurt

Beim 2:1-Sieg in Frankfurt hatte Heuer Fernandes die mit Abstand meisten Ballkontakte (58) in den Reihen der Hamburger. Knapp 80 Prozent seiner Zuspiele landeten bei seinen Mitspielern. Dazu wehrte er teils mit starken Paraden vier der fünf Schüsse ab, die auf sein Tor kamen. Entsprechend groß war sein Anteil an dem Erfolg. Das war hinterher auch in den Katakomben des Deutsche-Bank-Parks zu hören – und zwar von oberster Stelle.

„Ferro ist unsere Nummer eins und eine identitätsstiftende Person. Er spielt eine herausragende Saison. Er ist nicht nur als Spieler, sondern auch als Typ superwichtig für uns, da passt kein Blatt dazwischen“, erklärte HSV-Vorstand Eric Huwer nach dem Frankfurt-Spiel und gab damit eine kleine Liebeserklärung ab.

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Die Tatsache, dass sich Heuer Fernandes’ Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr verlängert, wenn der Klassenerhalt auch rechnerisch endgültig perfekt ist, wollte Huwer nicht kommentieren. Auch der Torhüter selbst nahm keine vorzeitigen Glückwünsche an. Fakt ist: Am Ende möchte er mehr als nur eine weitere Saison als Zukunftsabsicherung haben. Die Gespräche laufen – und ein Konkurrent ist nun wohl aus dem Rennen.

Der FC Bayern braucht Heuer Fernandes wohl nicht mehr

Zuletzt war Heuer Fernandes immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden. Er galt als Kandidat für den Platz als Nummer zwei hinter Jonas Urbig, falls Manuel Neuer nach dieser Saison seine Karriere beendet. Mittlerweile gibt es allerdings eine andere Entwicklung in München: Neuer will allem Anschein nach noch ein Jahr dranhängen. Für Heuer Fernandes ist damit kein Platz im Team.

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Die Wahrscheinlichkeit für einen neuen HSV-Vertrag ist damit gestiegen. Die Gespräche mit dem Torhüter dürften im Volkspark zeitnah intensiviert werden. Er selbst hat in dieser Saison längst ausreichend Argumente geliefert. Heuer Fernandes hat sich vom Wackelkandidaten zum konstanten Leistungsträger entwickelt.