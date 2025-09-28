Union Berlin – HSV im Liveticker: Holen die Hamburger den ersten Auswärtssieg?

Der HSV will an diesem Sonntag an seine starke Leistung aus der Vorwoche anknüpfen und nun auch den ersten Auswärtssieg einfahren. Nach dem 2:1-Erfolg gegen den 1. FC Heidenheim vergangenes Wochenende soll für die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin nun auch der erste Dreier in der Fremde her. Bei Union Berlin werden die Hamburger dabei aber keine leichte Aufgabe vor sich haben – schließlich ist das Team von Ex-HSV-Coach Steffen Baumgart besonders an der berüchtigten Alten Försterei in Berlin-Köpenick sehr heimstark. Holt Hamburg heute trotzdem die ersten drei Punkte auswärts? Anstoß ist um 19.30 Uhr. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker