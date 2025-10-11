mopo plus logo
Larissa Mühlhaus im Zweikampf mit Svea Stoldt

Bereits im März duellierten sich Bremens Larissa Mühlhaus (l.) und Hamburgs Svea Stoldt vor großer Kulisse – 57.000 Fans kamen damals in den Volkspark. Foto: WITTERS

Werder Bremen – HSV im Liveticker: Nord-Derby-Premiere in der Frauen-Bundesliga!

Zum ersten Mal überhaupt steigt in der Frauen-Bundesliga das Nord-Derby zwischen dem HSV und Werder Bremen – und es wird einen ganz besonderen Rahmen bekommen. Schon vor der Partie ist klar, dass die Mannschaft von HSV-Trainerin Liése Brancão vor der größten Frauenfußball-Kulisse im Weserstadion aller Zeiten spielen wird. Das Duell zwischen den Hamburgern und den Bremern ist aber nicht nur wegen seiner Rivalität und seiner Attraktivität spannend, sondern auch sportlich sehr brisant. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker

