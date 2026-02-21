mopo plus logo
HSV-Frauen jubeln gegen Essen

Die neue Stürmerin Camilla Linberg (l.) holte den Elfmeter heraus, den Sophie Hillebrand (2.v.l.) gegen Essen zum bisher einzigen HSV-Heimsieg 2026 verwertete. Foto: WITTERS

HSV – Werder im Liveticker: Wer gewinnt das Frauen-Derby im Volkspark?

Es ist Derby im Volksparkstadion! Der HSV empfängt den SV Werder Bremen in der Frauen-Bundesliga zum Nordderby. Nach dem brisanten 2:0-Sieg der Bremerinnen im Hinspiel vor 37.000 Fans hofft die Mannschaft von Trainerin Liése Brancão auf Wiedergutmachung im Volkspark. Für die Hamburgerinnen geht es schließlich auch um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Los geht’s um 14 Uhr – und mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das HSV-Spiel im Liveticker

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

