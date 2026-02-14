mopo plus logo
Nicolás Capaldo und Fábio Vieira bejubeln ein HSV-Tor

Beim letzten Heimspiel gegen den FC Bayern (2:2) zeigte der HSV um Nicolás Capaldo (l.) und Fábio Vieira eine starke Leistung. Foto: WITTERS

HSV – Union Berlin im Liveticker: Gewinnt Polzin das Trainer-Duell mit Baumgart?

Der HSV möchte seine Erfolgsserie in der Bundesliga weiter fortsetzen. Mit dem Selbstbewusstsein von zuletzt vier ungeschlagenen Spielen in Folge hofft die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin, auch gegen Union Berlin siegreich zu sein. Der Gegner aus der Hauptstadt, der von Ex-HSV-Coach Steffen Baumgart trainiert wird, ist im Jahr 2026 sogar noch komplett ohne Sieg. Im heimischen Volksparkstadion wollen die Hamburger alles dafür tun, dass es dabei bleibt. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

