Luka Vuskovic und Robert Glatzel im HSV-Training

Luka Vuskovic (l.) und Robert Glatzel wollen im Schnee den ersten Sieg des Jahres einfahren. Foto: WITTERS

Freiburg – HSV im Liveticker: Wie gelingt Hamburg der Re-Start?

Mitten im Hamburger Winter reist der HSV zum Start der zweiten Bundesliga-Halbserie in den Süden. Beim SC Freiburg hofft die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin auf die ersten Punkte im Jahr 2026 – und damit auch auf ein wichtiges Zeichen zum Start in die Englische Woche. Für den HSV stehen nämlich zum Re-Start nach der Winterpause gleich drei Partien in nur acht Tagen an. Gelingt der Auftakt im Breisgau? Anpfiff im Europa-Park-Stadion ist um 15.30 Uhr. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

