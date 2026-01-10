Freiburg – HSV im Liveticker: Wie gelingt Hamburg der Re-Start?

Mitten im Hamburger Winter reist der HSV zum Start der zweiten Bundesliga-Halbserie in den Süden. Beim SC Freiburg hofft die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin auf die ersten Punkte im Jahr 2026 – und damit auch auf ein wichtiges Zeichen zum Start in die Englische Woche. Für den HSV stehen nämlich zum Re-Start nach der Winterpause gleich drei Partien in nur acht Tagen an. Gelingt der Auftakt im Breisgau? Anpfiff im Europa-Park-Stadion ist um 15.30 Uhr. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker