HSV – Freiburg im Liveticker: Gibt es die große Party zum Heim-Abschluss?

Für den HSV geht es nach dem erreichten Klassenerhalt in der Bundesliga sportlich um nicht mehr viel. Allerdings ist die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin natürlich gewillt, im letzten Heimspiel der Saison gegen den SC Freiburg eine Party mit den eigenen Fans im Volksparkstadion zu feiern. Schließlich soll es nicht nur ein versöhnlicher Abschied für einige Hamburger wie etwa Luka Vuskovic werden – es gibt auch noch einige Mini-Ziele, die der HSV mit einem Sieg erreichen kann. Anstoß im Volkspark ist um 15.30 Uhr. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das HSV-Spiel im Liveticker