HSV-Versammlung im Liveticker: Doku-Trailer begeistert Mitglieder

An diesem Samstag wird es ernst. Auf der ordentlichen Mitgliederversammlung im Volksparkstadion wählen die HSV-Mitglieder ab 10 Uhr unter anderem einen neuen Präsidenten für ihren Verein. Wer tritt die Nachfolge von Marcell Jansen an? Wer wird neuer Vize-Präsident? Wer zieht noch ins Präsidium ein? Und was passiert rund um die Wahlen? Die MOPO ist vor Ort dabei und hält Sie hier live aus dem Volkspark über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Die HSV-Wahlen im Liveticker

11.17 Uhr: Nun kommt der Preis für besonderes Engagement und Ehrenamt. Dieser geht an den Wintermarkt, der vom Förderkreis Nordtribüne und dem Supporters Club organisiert wurde und am 16. November 2024 im Volkspark stattfand.

11.13 Uhr: Als nächstes gibt’s den Abteilungswanderpreis 2024. Ihn bekommt die Hockey-Abteilung des HSV für besondere Leistungen und Erfolge. Krause-Solberg dazu: „Ihr Ehrenamtlichen habt mit eurem Engagement beim Hockey Menschen in Begeisterung versetzt.“

11.07 Uhr: Jetzt wird der HSB-Wanderpokal für herausragende Jugendarbeit 2024 vergeben. Dieses Jahr geht der Pokal an die „Cheer and Dance“-Abteilung des HSV. „Die Arbeit der ,Cheer and Dance’-Abteilung ist ein hervorragendes Beispiel für leidenschaftliche und begeisternde Jugendarbeit innerhalb des HSV“, begründet Krause-Solberg die Auszeichnung.

Die HSV-„Cheer und Dance“-Abteilung wird geehrt. WITTERS Die HSV-„Cheer und Dance“-Abteilung wird geehrt.

11.04 Uhr: Die nächste Ehrung geht an Kirstin Linck, Europameisterin im Blindentennis. Sie erhält den Horst-Eberstein-Pokal für die beste sportliche Leistung außerhalb der Leichtathletik.

11.01 Uhr: Krause-Solberg überreicht Owen Ansah den Pokal für die beste Sportliche Leistung 2024 („Paul-Hauenschild-Pokal). Die Anwesenden auf der Bühne gratulieren dem Sprint-Star, der in der vergangenen Saison als erster Deutscher unter zehn Sekunden auf 100 Metern lief.

Owen Ansah mit dem Paul-Hauenschild-Preis WITTERS Owen Ansah mit dem Paul-Hauenschild-Preis

10.58 Uhr: Krause-Solberg ruft HSV-Sprinter Owen Ansah auf die Bühne und nennt ihn einen herausragenden Sportler. „Owen du hast Geschichte geschrieben. Die ganze HSV-Familie ist stolz auf dich.“

10.56 Uhr: Jansen geht zu TOP 6 über: beste sportliche Leistung 2024. Simon Krause-Solberg, Vorsitzender des Amateurvorstands, kommt auf die Bühne, um die Ehrung durchzuführen

10.55 Uhr: Peters kommt zum TOP 5. Es gibt keine Einwände der Mitglieder.

10.54 Uhr: Es sind 1420 Mitglieder anwesend, darunter 1361 Stimmberechtigte.

10.49 Uhr: Vizepräsident Bernd Wehmeyer bittet die Menschen aufzustehen, um den verstorbenen Mitgliedern zu gedenken, deren Namen auf der Leinwand erscheinen.

Bernd Wehmeyer bei einer Rede auf der Mitgliederversammlung. WITTERS Bernd Wehmeyer bei einer Rede auf der Mitgliederversammlung.

10.46 Uhr: Die Mitglieder haben zudem entschieden, dass die TOPs 11 und 12 sowie die Ergänzung eines neuen TOPs zum Dringlichkeitsantrag getauscht werden.

10.43 Uhr: Medienvertreter sowie externe Gäste sind zugelassen. Dafür stimmten die anwesenden Mitglieder.

10.41 Uhr: Peters kommt jetzt zum Tagesordnungspunkt 2: der Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit

10.35 Uhr: Peters eröffnet die Versammlung und gibt einen Überblick über den Ablauf der Veranstaltung. Er erklärt außerdem, wie das Wahlverfahren ablaufen wird.

10.35 Uhr: Im Trailer war auch viele Bilder von dieser Saison zu sehen, auch mit Kabineneinblicken von Ansprachen Merlin Polzins. Ebenfalls zu sehen waren Bilder von den Vertragsgesprächen zwischen Polzin und Loic Favé mit Kuntz.

10.34 Uhr: Großer Applaus auf der Tribüne, als der rund sechsminütige Trailer zu Ende geht.

10.28 Uhr: Der Trailer beginnt mit Ex-Trainer Tim Walter und geht dann über zu Merlin Polzins Vorgänger Steffen Baumgart. Die Sequenz enthält auch Szenen, in denen sich Kuntz und Huwer einigen, dass Baumgart nicht zum HSV passt und gehen soll.

10.27 Uhr: Kuntz kündigt den Trailer der HSV-Doku „Always Hamburg“ von den Machern der Online Marketing Rockstars (OMR) an. Der Trailer wird abgespielt.

10.26 Uhr: Jansen übergibt das Wort an die HSV-Vorstände Stefan Kuntz und Eric Huwer. Letzterer ergreift das Wort und wünscht sich einen respektvollen Umgang während der Versammlung. „HSV-like“ soll es sein.

10.23 Uhr: Der scheidende HSV-Präsident Marcell Jansen eröffnet die Mitgliederversammlung, begrüßt alle anwesenden HSVer und bedankt sich beim Mini-Chor. Dr. Andreas Peters wird die Versammlung leiten. Alle auf der Bühne sitzenden Personen werden von Jansen einzeln begrüßt.

10.06 Uhr: Zum Auftakt singt ein Kinderchor drei Lieder, bevor wir richtig ins Programm starten mit der offiziellen Eröffnung.

10.03 Uhr: Mit minimaler Verspätung geht’s los! Marcell Jansen, Bernd Wehmeyer und Michael Papenfuß begrüßt alle anwesenden Mitglieder, von denen auch einige in HSV-Fankleidung hier sind. Schon jetzt hat das Volksparkstadion sommerliche Temperaturen erreicht.

10.01 Uhr: Hinter der Bühne postiert sich eine Gruppe von Kindern. Es wird also in wenigen Augenblicken losgehen.

9.36 Uhr: Guten Morgen aus dem Volkspark! Das Stadion füllt sich langsam immer mehr. Seit 8 Uhr sind die Tore bereits geöffnet, in etwa einer halben Stunde geht es los.