HSV – Gladbach im Liveticker: Gelingt Hamburg der Heim-Auftakt 2026?

Der HSV startet mit leichter Verspätung ins Heimspiel-Jahr 2026. Nach der wetterbedingten Absage der Partie gegen Bayer Leverkusen am Dienstag und empfängt die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin nun Borussia Mönchengladbach im heimischen Volksparkstadion – und zwar zum 18. Spieltag und damit zum offiziellen Rückrunden-Auftakt in der Bundesliga. Vor den eigenen Fans wollen die Hamburger die ersten Heim-Punkte des Jahres einsammeln und damit wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt holen. Anstoß im Volkspark ist um 15.30 Uhr, mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker