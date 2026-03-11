mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Sophie Hillebrand, Melanie Brunnthaler und Pauline Machtens bejubeln ein Tor der HSV-Frauen

Dürfen die HSV-Frauen um Sophie Hillebrand, Melanie Brunnthaler und Pauline Machtens (v.l.) heute auch jubeln oder haben sie gegen den FC Bayern das Nachsehen? Foto: WITTERS

aktualisieren

HSV – FC Bayern im Liveticker: Pokal-Kracher im Volkspark vor über 10.000 Fans!

kommentar icon
arrow down

Die HSV-Frauen wollen abermals Pokal-Geschichte schreiben und für eine Sensation im DFB-Pokal-Viertelfinale sorgen. Im heimischen Volksparkstadion empfängt die Mannschaft von Trainerin Liése Brancão den übermächtigen FC Bayern München, der mit zahlreichen DFB-Stars wie Giulia Gwinn oder Linda Dallmann anreist. Natürlich sind die Hamburgerinnen klarer Außenseiter gegen die Münchnerinnen. Doch vor über 10.000 Fans im Volkspark hofft der HSV auf eine Überraschung. Ob ihnen die gelingen wird? Oder ob sich der Favorit durchsetzt? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das DFB-Pokal-Spiel des HSV im Liveticker

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test