HSV – FC Bayern im Liveticker: Pokal-Kracher im Volkspark vor über 10.000 Fans!

Die HSV-Frauen wollen abermals Pokal-Geschichte schreiben und für eine Sensation im DFB-Pokal-Viertelfinale sorgen. Im heimischen Volksparkstadion empfängt die Mannschaft von Trainerin Liése Brancão den übermächtigen FC Bayern München, der mit zahlreichen DFB-Stars wie Giulia Gwinn oder Linda Dallmann anreist. Natürlich sind die Hamburgerinnen klarer Außenseiter gegen die Münchnerinnen. Doch vor über 10.000 Fans im Volkspark hofft der HSV auf eine Überraschung. Ob ihnen die gelingen wird? Oder ob sich der Favorit durchsetzt? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das DFB-Pokal-Spiel des HSV im Liveticker