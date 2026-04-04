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Arthur Chaves erzielt das 1:0 für Augsburg und dreht zum Jubeln ab.

Arthur Chaves (M.) brachte Augsburg in Hamburg in Führung. HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes (r.) war machtlos. Foto: imago/Susanne Hübner

Rot, zweimal Pfosten, VAR-Chaos: HSV holt Punkt in wildem Spiel gegen Augsburg

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Der HSV hat einen weiteren wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg aus der Bundesliga eingefahren. In einem am Ende verrückten, kurzweiligen und phasenweise sogar wildem Spiel trennte sich die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin vom FC Augsburg mit 1:1 (0:1) und machte damit einen weiteren kleinen Schritt in Richtung Klassenerhalt im abermals ausverkauften Volksparkstadion. Arthur Chaves (22.) hatte den FCA überraschend in Führung gebracht. Nach der Pause dann glich Ransford Königsdörffer aus (60.) – und dann wurde es hektisch. Miro Muheim sah wegen einer Notbremse die glatt Rote Karte (64.), am Ende hatten beide Teams die Chancen zum Sieg. Mit dem Remis baut der HSV seinen Vorsprung auf die Abstiegszone auf sieben Punkte (Relegationsplatz) bzw. zehn Punkte (direkter Abstiegsplatz) aus.

Das HSV-Spiel im Liveticker

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