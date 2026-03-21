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HSV-Profis bejubeln ein Tor

Die HSV-Profis wollen auch am Samstag in Dortmund Grund zum Jubeln haben. Foto: WITTERS

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Dortmund – HSV im Liveticker: Setzen die Hamburger ihre Auswärtsserie fort?

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Der HSV möchte seinen Flow in der Bundesliga fortsetzen und auch am 27. Spieltag erfolgreich sein. Bei Borussia Dortmund steht die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin vor einer schweren Herausforderung – schließlich geht es gegen den Tabellenzweiten. Die Hamburger haben in der Rückrunde dieser Saison allerdings als einzige Mannschaft neben dem FC Bayern und dem BVB noch nicht auswärts verloren. Diese Serie soll natürlich ausgebaut werden, um weitere wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln. Ob ihnen das gelingen wird? Anstoß im Signal Iduna Park ist zur Topspiel-Uhrzeit um 18.30 Uhr. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das HSV-Spiel im Liveticker

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