HSV – Leverkusen im Liveticker: Gibt es bei Flutlicht die ersten Punkte des Jahres?

Nur drei Tage nach dem 1:2 beim SC Freiburg hat der HSV direkt die nächste Chance auf Punkte in der Bundesliga. Im Rahmen der Englischen Woche empfängt die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin zum späten Spiel am Dienstagabend den Spitzenklub Bayer 04 Leverkusen im heimischen Volksparkstadion. Für die Hamburger geht es um die ersten Zähler im Kalenderjahr 2026, aber auch darum, nicht zu tief in die Abstiegszone hineinzurutschen. Anstoß im Flutlicht-Volkspark ist um 20.30 Uhr, mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker