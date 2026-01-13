mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Emir Sahiti, Bakery Jatta und Fábio Vieira bejubeln ein HSV-Tor unter Flutlicht

Wollen auch heute im Flutlicht des Volksparkstadions jubeln: Emir Sahiti, Bakery Jatta und Fábio Vieira (v.l.) Foto: WITTERS

aktualisieren

HSV – Leverkusen im Liveticker: Gibt es bei Flutlicht die ersten Punkte des Jahres?

kommentar icon
arrow down

Nur drei Tage nach dem 1:2 beim SC Freiburg hat der HSV direkt die nächste Chance auf Punkte in der Bundesliga. Im Rahmen der Englischen Woche empfängt die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin zum späten Spiel am Dienstagabend den Spitzenklub Bayer 04 Leverkusen im heimischen Volksparkstadion. Für die Hamburger geht es um die ersten Zähler im Kalenderjahr 2026, aber auch darum, nicht zu tief in die Abstiegszone hineinzurutschen. Anstoß im Flutlicht-Volkspark ist um 20.30 Uhr, mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test