Heidenheim – HSV im Liveticker: Holt Hamburg endlich den ersten Auswärtssieg?

Als einzige Mannschaft der Bundesliga ist der HSV auswärts noch immer ohne Sieg in dieser Bundesliga-Saison. Beim Tabellen-Schlusslicht 1. FC Heidenheim hofft die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin – gestärkt mit dem Selbstbewusstsein des starken Auftritts gegen den FC Bayern (2:2) – endlich auf den ersten Dreier in der Fremde. Das wäre auch tabellarisch ziemlich wichtig: Die Hamburger wollen den Vorsprung auf den Relegationsrang weiter ausbauen, um nicht in den Abstiegskampf zu geraten. Anstoß in der Voith-Arena in Heidenheim ist um 15.30 Uhr. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker