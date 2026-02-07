mopo plus logo
Fábio Vieira, Daniel Elfadli und Luka Vuskovic bejubeln ein Tor für den HSV

Fábio Vieira, Daniel Elfadli und Luka Vuskovic (v.l.) hoffen in Heidenheim auf den ersten HSV-Auswärtssieg in dieser Saison. Foto: WITTERS

Heidenheim – HSV im Liveticker: Holt Hamburg endlich den ersten Auswärtssieg?

Als einzige Mannschaft der Bundesliga ist der HSV auswärts noch immer ohne Sieg in dieser Bundesliga-Saison. Beim Tabellen-Schlusslicht 1. FC Heidenheim hofft die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin – gestärkt mit dem Selbstbewusstsein des starken Auftritts gegen den FC Bayern (2:2) – endlich auf den ersten Dreier in der Fremde. Das wäre auch tabellarisch ziemlich wichtig: Die Hamburger wollen den Vorsprung auf den Relegationsrang weiter ausbauen, um nicht in den Abstiegskampf zu geraten. Anstoß in der Voith-Arena in Heidenheim ist um 15.30 Uhr. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

