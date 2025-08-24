Gladbach – HSV im Liveticker: Hamburg ist zurück in der Bundesliga!

Der HSV ist wieder da! Nach sieben langen Jahren des Wartens kehrt der Hamburger SV an diesem Sonntag auf die große Bundesliga-Bühne zurück. Zum Comeback im deutschen Fußball-Oberhaus muss die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin direkt zu einem schicksalhaften Gegner: Borussia Mönchengladbach, gegen den man vor 2.660 Tagen das bislang letzte Bundesliga-Spiel bestritten hatte. Im Borussia-Park geht es für die Hamburger nun erstmals wieder um Erstliga-Punkte – und mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen dieser historischen Partie.

Das Bundesliga-Spiel im Liveticker