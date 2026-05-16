Leverkusen – HSV im Liveticker: Schnappt sich Hamburg zum Abschied noch Platz zehn?

Für den HSV ist die Saison sportlich weitestgehend gelaufen – und zwar im positiven Sinn. Nachdem der Klassenerhalt in der Bundesliga bereits seit zwei Wochen feststeht, kann sich die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin auf einen versöhnlichen Abschluss der laufenden Saison konzentrieren. Für viele Hamburger Topstars wie etwa Luka Vuskovic wird es das mutmaßlich letzte Spiel im HSV-Trikot – es dürfte also emotional werden. Und auch sportlich ist Brisanz geboten, denn Bayer Leverkusen kämpft noch um die Teilnahme an der Champions League. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das HSV-Spiel im Liveticker