mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
HSV-Profis Luka Vuskovic und Fabio Vieira umarmen sich vor dem Spiel in Leverkusen

Der letzte Auftritt für den HSV? Luka Vuskovic (hinten) und Fabio Vieira werden in Leverkusen noch einmal im schwarz-weiß-blauen Trikot auflaufen. Foto: WITTERS

aktualisieren

Leverkusen – HSV im Liveticker: Schnappt sich Hamburg zum Abschied noch Platz zehn?

kommentar icon
arrow down

Für den HSV ist die Saison sportlich weitestgehend gelaufen – und zwar im positiven Sinn. Nachdem der Klassenerhalt in der Bundesliga bereits seit zwei Wochen feststeht, kann sich die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin auf einen versöhnlichen Abschluss der laufenden Saison konzentrieren. Für viele Hamburger Topstars wie etwa Luka Vuskovic wird es das mutmaßlich letzte Spiel im HSV-Trikot – es dürfte also emotional werden. Und auch sportlich ist Brisanz geboten, denn Bayer Leverkusen kämpft noch um die Teilnahme an der Champions League. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das HSV-Spiel im Liveticker

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test