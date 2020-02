Liveticker: Aue - HSV 0:0: Hecking muss wechseln: Ewertons Knie kaputt

Eigentlich war der HSV mit Siegen gegen Nürnberg, Bochum und Karlsruhe und einem Remis in Hannover gut ins Jahr 2020 gestartet. Vergangene Woche folgte der denkbar dollste Dämpfer: ein 0:2 im Volksparkstadion gegen den Stadtrivalen St. Pauli. Können die Rothosen die Last der bitteren Pleite abschütteln oder wiegt diese zu schwer, um in Aue befreit aufzuspielen? Im Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene des Spiels.

34. Min Hochscheidt hat vor dem HSV-Sechzehner viel Platz und schießt weit über Heuer Fernandes' Tor.

33. Min Und findet mit seinem Ball Letschert. Die Flanke ist allerdings etwas zu hoch für den Innenverteidiger angesetzt.

33. Min Jatta wird 30 Meter halblinks vor dem Strafraum gefoult. Schaub steht bereit.

32. Min Schaubs Eckstoß wird geklärt.

31. Min Narey setzt sich auf der rechten Seite stark durch, die Mitte ist bei seiner Flanke aber nicht besetzt. Im Rückraum hat Schaub Zeit zum Schuss, zögert aber zu lange. Am Ende springt eine Ecke heraus.

28. Min Da wäre es fast passiert! Nazarov tanzt van Drongelen aus und steckt auf rechts auf Hochscheidt durch. Der legt den Ball in den Fünfmeterraum, wo Testroet mit der Hacke nur hauchzart am langen Pfosten vorbei zielt.

27. Min Danach läuft es wie so häufig in dieser Partie. Langer Ball der Hamburger, Aue erobert die Kugel, kontert und wird gefoult.

26. Min Der HSV lässt den Ball ohne jedes Tempo durch die Viererkette laufen.

25. Min Die Partie ist sehr zerfahren: viele Zweikämpfe, viele Fouls, kaum strukturiertes Offensivspiel.

23. Min Nun also der erste Wechsel: van Drongelen für Ewerton.

23. Min Ewerton fasst sich ans Knie und wird noch auf dem Platz bandagiert. Van Drongelen macht sich bereit.

22. Min Das sieht nicht gut aus. Heuer Fernandes muss den Ball ins Aus spielen, weil Ewerton mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden geht.

21. Min Das war knapp: Hinterseer schickt Narey, ein Auer Verteidiger spitzelt den Ball gerade so weg.

20. Min Es folgt eine Ecke, die der HSV kurz ausspielt. Schließlich zieht Narey ab und verfehlt das Tor,

18. Min Das Spiel ist nach einem Zusammenprall zwischen Jatta und Mihojevic unterbrochen. Der Auer wird behandelt.

17. Min Baumgart hält gegen Hunt drüber – erste Gelbe Karte des Spiels.

16. Min Der Ball liegt im Tor der Gastgeber. Der Treffer zählt aber zurecht nicht, der Flankengeber Hinterseer stand deutlich im Abseits.

15. Min Hinterseer ist auf dem Weg zum Tor, weil sich zwei Gastgeber verschätzt haben. Seine Flanke wird abgefangen.

13. Min Leibold hat 25 Meter vor dem Tor viel Platz und schießt mit rechts deutlich daneben.

12. Min Weiter Flanke von der rechten Seite der Veilchen, Nazarov zieht aus spitzem Winkel mit vollem Risiko ab, der Ball geht Richtung Seitenaus.

11. Min Jatta geht gegen Baumgart ins Eins gegen Eins, wird aber gestoppt.

10. Min Wie Hunt auf der Gegenseite flankt auch Riese nur in die Mauer.

10. Min Die Hamburger spielen den nächsten Fehlpass im Aufbau. Rizzuto tunnelt Schaub, geht dann ohne Kontakt zu Boden und bekommt trotzdem einen Freistoß.

9. Min Fandrich foult Leibold an der Mittellinie.

7. Min Erste gefährliche Szene. Hunt spielt unter Druck einen Fehlpass, Hochscheidt schlenzt von halblinks vor dem Strafraum knapp rechts neben die Kiste.

6. Min Schaub spielt im Mittelfeld einen Fehlpass, Aue kontert über Nazarov. Hunt schubst den Stürmer in Ewerton, der erst 28-jährige Schiedsrichter Nicolas Winter lässt weiterlaufen.

5. Min Aue mit einem langen Ball auf die rechte Seite. Leibold ist aufmerksam und fängt den Pass ab.

4. Min Erneut keine Gefahr.

4. Min Der HSV bleibt dran, Jatta holt die nächste Ecke heraus.

3. Min Und schießt an den Kopf der Auer Ein-Mann-Mauer.

3. Min Baumgart foult am Strafraum, Freistoß für den HSV von der linken Seite. Hunt steht bereit.

2. Min Hunt flankt von links, die Auer klären zunächst.

2. Min Leibold schickt Jatta, der holt gegen Gonther die erste Ecke heraus.

1. Min Die Hamburger erobern sofort den Ball und lassen ihn durch ihre Reihen laufen.

1. Min Aue stößt an.

Anpfiff!

Die Mannschaften stehen auf dem Platz, Aaron Hunt gewinnt die Platzwahl.

Im Erzgebirgs-Stadion herrscht gute Stimmung, ganz ausverkauft ist die Arena aber nicht.

Hecking spricht auch darüber, warum er Rick van Drongelen im Abwehrzentrum mit Ewerton ersetzt. „Ewerton hat in den letzten Wochen sehr ordentlich trainiert. Bisher gab es keinen Grund, etwas zu ändern. Jetzt war Rick aber bei dem ein oder anderen Gegentor leider unglücklich.”

Kurz vor Anpfiff erklärt Dieter Hecking den heutigen Plan des HSV: : „Den Spielfaden aus den ersten 20 Minuten aus dem Pauli-Spiel wieder aufnehmen. Wir werden auch heute wieder Fehler machen, das gehört dazu. Aber die wollen wir minimieren”, sagt er am Sky-Mikro. „Ich gehe davon aus, dass wir viel Ballbesitz haben. Da müssen wir mehr draus machen.”

Mit dabei in Sachsen sind auch 1.800 Fans des HSV.

Die Bedingungen in Aue sind übrigens besser als gedacht. „Ich habe gehört, dass es Schneefall in Aue geben soll“, hatte Dieter Hecking noch am Donnerstag gesagt. Es ist anders gekommen: Die Sonne scheint bei sieben Grad.

Schuster, der mit Aue eine starke Hinrunde hinlegte, aber 2020 noch sieglos ist, baut gegen die favorisierten Hamburger auf die Unterstützung der Fans. „Die Kulisse wird uns einen Schub gegen. Das ist auch für uns Verpflichtung, alles abzurufen und über die Leistungsgrenze zu gehen. Wir haben großen Respekt vor diesem Spiel, aber wir haben keine Angst“, sagte der 52-Jährige.

Dieser Elf stellt Aues Trainer Dirk Schuster folgendes Team entgegen: Männel - Mihojevic, Gonther, Rasmussen - Baumgart, Riese, Fandrich, Rizzuto, Hochscheidt - Testroet, Nazarov

Die Aufstellung des HSV: Heuer Fernandes - Beyer, Ewerton, Letschert, Leibold - Jung, Schaub, Hunt - Narey, Hinterseer, Jatta

Der Trainer der Hamburger stellt im Vergleich zum Derby gegen den HSV auf drei Positionen um. Ewerton, Khaled Narey und Lukas Hinterseer ersetzen Rick van Drongelen, Sonny Kittel und Joel Pohjanpalo.

Kehrt der HSV in Aue zurück in die Erfolgsspur? Trainer Dieter Hecking erwartet im Erzgebirge das, „was ich immer auswärts erwarte. Eine volle Hütte. Die Mannschaft wird uns alles abverlangen”, war er vor der Partie sicher. „Die werden versuchen, uns ein Bein zu stellen. Das hat uns in den vergangenen Auswärtsspielen aber auch schon verfolgt.“

Moin und herzlichen Willkommen im MOPO-Liveticker zum Auswärtsspiel des HSV beim FC Erzgebirge Aue.