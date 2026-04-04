Letzter Auftritt im Volksparkstadion: HSV hofft auf Happy End mit Top-Schiri Aytekin

Um 15.30 Uhr (Liveticker auf MOPO.de) empfängt der HSV an diesem Samstag den FC Augsburg im Volksparkstadion. Für beide Teams ist es ein Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt. Auf dem Platz wird es intensiv – da ist sich HSV-Trainer Merlin Polzin sicher. Für Ordnung auf dem Rasen soll Schiedsrichter Deniz Aytekin sorgen. Für den Top-Referee wird es der letzte Auftritt im Volkspark sein.

Nach 20 Jahren als Schiedsrichter in der Ersten und Zweiten Liga wird Aytekin nach dieser Saison seine Pfeife an den Nagel hängen. Aktuell befindet er sich auf Abschiedstour durch die Bundesliga. Ein letzter Abstecher in das Volksparkstadion darf dabei nicht fehlen. Empfangen werden die Hamburger den 47-Jährigen mit gemischten Gefühlen.

Schlechte HSV-Bilanz mit Schiedsrichter Aytekin

Grundsätzlich zählt Aytekin zu den beliebtesten Schiedsrichtern in Deutschland. Er setzt stark auf Kommunikation – das kommt in der Regel gut an. Aus sportlicher Sicht verliefen seine Spiele mit HSV-Beteiligung allerdings häufig weniger erfreulich.

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Bei insgesamt 33 HSV-Spielen kam Aytekin bislang als Hauptschiedsrichter zum Einsatz. Unter seiner Leitung gab es 17 Niederlagen, acht Remis und acht Siege. Darunter waren auch besonders schmerzhafte Pleiten – etwa zwei verlorene Stadtderbys am Millerntor, ein Pokal-Aus in der ersten Runde in Osnabrück oder das verlorene Relegations-Rückspiel 2022 gegen Hertha BSC.

Vier HSV-Profis schickte Aytekin schon vom Platz

Vier Rote Karten zeigte Aytekin in seiner Karriere in HSV-Spielen – und immer traf es einen Hamburger. So auch bei seinem bislang letzten Einsatz mit HSV-Beteiligung: dem 0:0 in der Hinrunde dieser Saison bei Union Berlin. Damals schickte der 47-Jährige Fábio Vieira vorzeitig vom Platz.

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Nun kommt es zum Wiedersehen im Volksparkstadion. Die Chancen auf ein Happy End in dieser Beziehung stehen für den HSV dabei gar nicht so schlecht. Denn bei Heimspielen liest sich die Aytekin-Bilanz zumindest ausgeglichen: 14 Partien leitete er bislang im Volkspark – mit fünf Siegen, fünf Niederlagen und vier Remis. Einen Platzverweis gab es dabei noch nicht.