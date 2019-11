Letscherts Lucky Punch gegen Kiel: HSV-Niederländer wurde das Tor prophezeit

Sein erster Treffer im HSV-Trikot zum 1:1 bei Holstein Kiel sorgte für kollektive Erleichterung. Sommerzugang Timo Letschert wurde nach seiner Einwechselung in der Nachspielzeit zum umjubelten Punktretter für den Spitzenreiter.

Nach einem Eckball von Tim Leibold nutzte der Niederländer die Unruhe im Strafraum, versenkte eine missglückte Klärungsaktion des Kielers Dominik Schmidt im Kasten der Gastgeber.

Der Plan von Dieter Hecking und seinen Assistenten ging voll auf. „Sie haben mir bei der Einwechselung gesagt, dass ich alles geben und vielleicht auch ein Tor machen soll“, sagte Letschert. In der 74. Minute war er für Landsmann Rick van Drongelen eingewechselt worden. „Das ist geil, dass es so passiert ist. Ich gönne es ihm“, sagte van Drongelen.



Letschert: „Hab’ einfach probiert, den Ball zu berühren”

„Der Ball war total hoch und kein Spieler hat was gemacht. Keiner ist gesprungen oder so. Ich hab’ einfach probiert, den Ball zu berühren – manchmal braucht man auch Glück“, erklärte Letschert die Entstehung seines HSV-Premierentreffers. Der 26-Jährige befand: „Wir haben sehr gut gekämpft. Mit zehn Mann ist es nicht einfach, in Kiel zu spielen. Am Ende haben wir den Punkt aber verdient. Man konnte gut sehen, dass wir eine Mannschaft mit Ausdauer und Mentalität sind.“

Die bewies vor allem er selbst. So sammelt Letschert gute Argumente für einen Platz in der Startelf nach der Länderspielpause. Davor wird er allerdings noch blechen müssen: „Ich glaube, ich muss jetzt in die Mannschaftskasse zahlen. Ich weiß nicht wie viel, aber ich mache das gerne.“