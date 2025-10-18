mopo plus logo
HSV-Jubel gegen Mainz

Mit dem Sieg gegen Mainz gelang dem HSV zuletzt ein echtes Ausrufezeichen. Kann das Team gegen Leipzig nachlegen? Foto: imago/Oliver Ruhnke

Leipzig – HSV im Liveticker: Gelingt den Hamburgern gegen RB die Überraschung?

Nach sieben Punkten aus den vergangenen drei Partien darf festgehalten werden, dass der HSV endgültig in der Bundesliga angekommen ist. Mit Heidenheim (2:1), Union Berlin (0:0) und – dem bisherigen Saisonverlauf nach zu urteilen – auch Mainz (4:0) punktete man fleißig gegen die direkte Konkurrenz im Abstiegskampf. Nun wartet mit RB Leipzig erstmals seit dem erfolglosen Gastspiel in München (0:5) wieder ein Top-Gegner auf den HSV – und damit die Chance für die Hamburger auf den Nachweis, es auch mit den Besten der Liga aufnehmen zu können. Können die Rothosen gegen den Brauseklub für eine Überraschung sorgen? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

Das Spiel im Liveticker

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

