Leckerbissen für die Fans: HSV testet gegen zwei europäische Top-Klubs

Am Freitag gab der HSV seine ersten beiden Testspielgegner des Sommers bekannt und schürte damit die Vorfreude der Fans auf die neue Saison. Die Partien beim TSV Elstorf (5. Juli) und dem VfB Oldenburg (6. Juli) bilden aber lediglich den Auftakt des HSV-Fußball-Sommers. Schon in Kürze wird der Verein die weiteren Planungen bekannt geben. Bereits jetzt steht fest: Die Anhänger können sich bis zum Bundesliga-Start auf gleich zwei Leckerbissen freuen.

Derzeit genießen die HSV-Profis ihren Urlaub, ehe in rund drei Wochen (30. Juni/1. Juli) die ersten Leistungstests stattfinden. Nach dem darauffolgenden Trainingsstart im Volkspark (2. Juli) geht es dann Schlag auf Schlag.

Der HSV trifft in diesem Sommer auf den FC Kopenhagen

Erst Elstorf, dann Oldenburg. So beginnt der HSV-Fußball-Sommer. Anschließend dürften zumindest zwei Testspiele der Vorbereitung den Fans besondere Freude bereiten. So wird der HSV am 12. Juli (Samstag) bei Dänemarks Pokalsieger FC Kopenhagen gastieren. Eine besondere Partie insbesondere für die Anhänger beider Klubs, die seit Jahren durch eine innige Fan-Freundschaft miteinander verbunden sind. Der HSV hat die Partie noch nicht offiziell verkündet, in Dänemark aber sickerte der Termin bereits durch. Bereits im Sommer 2023 gastierten die Hamburger bei einem Verein, zu dem die Fans enge Bindungen pflegen. Damals ging es zur Freude vieler HSV-Anhänger zu den Glasgow Rangers.

Der zweite Höhepunkt der Sommer-Vorbereitung ist noch in Planung. Nachdem der HSV aus terminlichen Gründen einige Jahre lang auf einen Saisonauftakt im Volkspark verzichtete, will er seinen Fans diesmal wieder einen internationalen Gegner im eigenen Stadion präsentieren. Die ganz großen Kaliber wie Liverpool oder Barcelona kommen nicht in Frage, die Hamburger stehen derzeit aber noch mit mehreren Vereinen in konkreten Verhandlungen. In der Vergangenheit kamen die AS Monaco (2018), RSC Anderlecht (2019) oder der FC Basel (2021) vorbei.

Stattfinden soll das Volkspark-Fest nach dem angedachten Trainingslager. In der zweiten Juli-Hälfte will der HSV ein Sommer-Camp beziehen, favorisiert wird ein Trip nach Österreich. Fest steht: Anders als im Vorjahr, als der HSV zunächst in Schneverdingen und später in der Alpen-Republik Station machte, wird es diesmal nur ein Trainingslager geben.