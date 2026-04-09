Besondere Geste vorm Karriereende: HSV erhält Geschenk von Schiri Aytekin

Darüber, ob Deniz Aytekin bei seinem letzten Auftritt im Volkspark immer richtig lag, lässt sich vortrefflich streiten. Der Referee erwischte am vergangenen Samstag gegen Augsburg (1:1) einen eher durchwachsenen Tag und brachte zeitweise beide Lager gegen sich auf. Und dennoch: Aytekin, der zum Saisonende aufhört, bleibt einer der besten Unparteiischen, die es in Deutschland jemals gab. Auch im Volkspark wird man sich gern an ihn erinnern – zumal er dem HSV zum Abschied ein besonderes Geschenk machte.

Die Schiedsrichter-Kabinen im Bauch des Stadions sind längst zu einem kleinen Schmuckstück geworden. Nicht nur für Referees gibt es hier vieles zu sehen, liebevoll wurden die Räumlichkeiten mit Landkarten, meterhohen Bildern und allerhand Wissenswertem zu den Unparteiischen in Bezug auf ihre Hamburger Geschichte verziert. Nun erhielt das „Mini-Museum“ Zuwachs – durch ein von Aytekin signiertes Schiedsrichter-Trikot.

Aytekin pfiff zum letzten Mal ein Heimspiel des HSV

Nach der Partie überreichte der 47-Jährige eines seiner mitgebrachten Jerseys an den HSV-Pressestab, mittlerweile prangt es an einer der Wände in den Schiri-Räumen. Versehen mit dem Datum der Partie, der Paarung und dem Endresultat.

Ein Andenken für die Ewigkeit: Deniz Aytekin unterschrieb eines seiner Trikots, das er zuletzt im Volkspark trug. Braasch/MOPO Ein Andenken für die Ewigkeit: Deniz Aytekin unterschrieb eines seiner Trikots, das er zuletzt im Volkspark trug.

Aytekins Trikot befindet sich übrigens in bester Gesellschaft. Daneben hängt das unterschriebene Shirt von Felix Brych, der im April 2025 gegen Braunschweig letztmals im Volkspark pfiff, dazu eine ganz besondere gelbe Karte. Schiedsrichter Robert Hartmann zeigte sie im Oktober vergangenen Jahres dem Mainzer Dominik Kohr, es war die insgesamt 100. in der Bundesliga-Karriere des Abwehrspielers. Anschließend signierte Hartmann die Karte und übergab sie dem HSV.

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Nun hat sich auch Aytekin im Volkspark verewigt. 15 Mal pfiff er Partien des HSV in dessen Wohnzimmer. Ab sofort wird er auch bei jeder weiteren präsent sein – eingerahmt als Erinnerung.