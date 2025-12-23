Kurz vor Weihnachten: HSV-Fans sorgen für neuen Ticket-Hammer

Tickets für HSV-Spiele sind auch in dieser Saison die heißeste Ware der Stadt. Zur Winterpause liegt der Aufsteiger bei einer Stadion-Auslastung von 100 Prozent, jedes der bislang acht Heimspiele war ausverkauft. Unmittelbar vor Weihnachten setzten die HSV-Fans nun einen weiteren Meilenstein, um am Saisonende Geschichte zu schreiben.

Die Heimpartie des HSV gegen Bayer Leverkusen (13. Januar) galt in den Augen der Entscheidungsträger als möglicher Stolperstein auf dem Weg zum historischen 100-Prozent-Rekord. Zum einen ist der Dienstagabend-Termin eher unattraktiv, zum anderen zog Bayer schon in der Vergangenheit nicht allzu sehr. Erstmals in dieser Saison gab es deshalb einen freien Ticketvorverkauf. Bei allen anderen Partien waren sämtliche Karten bereits nach dem Mitgliedervorverkauf vergriffen.

Alle Tickets für das Heimspiel gegen Leverkusen sind vergriffen

Doch wer sich bis jetzt nicht bedient hat, dürfte kaum noch eine Chance haben: Einen Tag vor Heiligabend sind nun auch sämtliche Tickets für das Bayer-Spiel vergriffen. Mit sehr viel Glück kann man auf der HSV-Homepage noch Rückläufer ergattern. Grundsätzlich aber ist die Partie eigentlich ausverkauft.

MOPO Die WochenMOPO – dieses Mal schon am Dienstag und überall, wo es Zeitungen gibt!

Zu Weihnachten mit einer extra-dicken Ausgabe auf 128 Seiten – u.a. mit diesen Themen: 100 Fragen für Hamburg-Kenner: Das MOPO-Mega-Quiz für alle Vollblut-Hanseaten

Das MOPO-Mega-Quiz für alle Vollblut-Hanseaten Glaube: Warum MOPO-Reporterin Katharina Langenbach (33) noch Mitglied in der Kirche ist

Warum MOPO-Reporterin Katharina Langenbach (33) noch Mitglied in der Kirche ist Stadtplanung: Oberbaudirektor Franz-Josef Höing will Hochhäuser an den Magistralen errichten

Oberbaudirektor Franz-Josef Höing will Hochhäuser an den Magistralen errichten Popstar im Interview: Johannes Oerding über Vorsätze, Speckröllchen und Hamburger Fußball

Johannes Oerding über Vorsätze, Speckröllchen und Hamburger Fußball Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: HSV und St. Pauli vor spannenden Wintertransfers

HSV und St. Pauli vor spannenden Wintertransfers 34 Seiten Plan 7: Hamburgs erstes Porridge-Café sowie Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Hamburgs erstes Porridge-Café sowie Ausgeh-Tipps für jeden Tag Mit dem TV-Programm für Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage – und mit dem „Schöne Bescherung“-Gewinnspiel

Damit deutet nun alles darauf hin, dass der HSV am Saisonende erstmals in seiner Vereinshistorie bei allen Saison-Heimspielen ein ausverkauftes Stadion vermelden kann. In der vergangenen Serie stellte der Verein zwar zum dritten Mal in Folge einen neuen Zuschauerrekord auf (56.888), meldete allerdings bei vier Partien einen nicht ausverkauften Volkspark, was mit einer zu geringen Auslastung des Gästeblocks zusammenhing.

Gegen St. Pauli und Bremen durfte der HSV nicht alle Tickets verkaufen

Kurios: Einen Schnitt von 57.000 wird der HSV im Übrigen auch diesmal so oder so nicht erreichen können – weil die heißen Nordduelle gegen St. Pauli und Werder zwar ausverkauft waren, aus Sicherheitsgründen aber einige Tickets rund um den Gästeblock nicht verkauft werden. Deshalb waren nur 56.200 (St. Pauli) und 56.100 (Bremen) Fans dabei. Insgesamt kamen im Kalenderjahr 2025 aber mehr als eine Million Fans zu den Spielen der männlichen Profis und der Frauen.

Das könnte Sie auch interessieren: Neuer Mega-Vertrag! HSV verlängert mit einem seiner größten Talente

Eine kleine Hoffnung auf Leverkusen-Tickets gibt es für HSV-Fans noch. Sollte Bayer Kontingente der ihnen zur Verfügung gestellten Karten zurücksenden, dürften sich die Hamburger bedienen. Planbar ist das allerdings nicht.