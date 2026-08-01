Der HSV hat seinen neuen Kapitän benannt, er soll die Mannschaft schon am Samstagabend auf den Platz führen. Warum künftig Nicolai Remberg die Binde trägt – und wer ihn unterstützt.

Als die Bundesliga-Mannschaft des HSV am Samstagmittag auf der Hauptbühne des Volksparkfestivals präsentiert wurde, war der Aufschrei beim Verlesen seines Namens mit am größten. Nicolai Remberg hat sich mit seiner leidenschaftlichen Spielweise innerhalb eines Jahres zum Fanliebling entwickelt – und ist der neue Kapitän von Merlin Polzin!

Diese Entscheidung gab der HSV rund 90 Minuten vor dem Testspiel gegen den FC Everton am Samstag (17 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) bekannt. „Rambo hat einen unfassbar hohen Anspruch an sich selbst und versucht täglich, seine Grenzen nach oben zu verschieben. Dieser Leistungsgedanke und seine Einstellung sind etwas, für das unser HSV stehen soll, damit wir alle gemeinsam den nächsten Schritt gehen“, erklärt Chefcoach Polzin.

Remberg trägt beim HSV künftig die Binde

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Remberg, der im Vorjahressommer von Holstein Kiel nach Hamburg gewechselt war, bezeichnet seine Ernennung zum Spielführer als „etwas ganz Besonderes“. Der 26-Jährige sagt in der Vereinsmitteilung: „In meiner Karriere ging es nie steil, aber stetig bergauf, weil ich immer an mir gearbeitet habe – und das werde ich auch als Kapitän weiter vorleben.“

Ein Leader auf dem Platz war Remberg bereits in der vergangenen Saison, in der er zweimal aushilfsweise von Beginn an die Binde trug. Der Abräumer ist unter Polzin absoluter Stammspieler im Mittelfeld und trägt künftig noch mehr Verantwortung. Remberg will „als Typ auf und neben dem Platz vorangehen und von unserem Team immer einfordern, die 100 Prozent zu erreichen“.

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Capaldo und Sambi Lokonga als Stellvertreter

Die Co-Kapitäne des HSV für die neue Saison sind Nicolás Capaldo und Albert Sambi Lokonga. Yussuf Poulsen ist sein Amt als erster Spielführer los, soll laut dem Kommuniqué des Klubs aber „auch ohne die Kapitänsbinde weiterhin eine Führungsrolle ausfüllen und seine Erfahrung weitergeben“. Der dänische Stürmer wird intern als eine Art Mentor fungieren.

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Dass Polzin sich als Rembergs Vertreter für Capaldo und Sambi Lokonga entschied, hat spezielle Hintergründe. „Neben Rambo als High Performer haben wir mit Sambi einen Strategen und Capi einen emotionalen Leader, die hohe Standards setzen und deren Wirken sich unmittelbar auf den Rest der Gruppe auswirkt“, erklärt der Trainer. „Dazu hilft Yussi dem Trio sowie dem gesamten Team mit seiner unglaublichen internationalen Erfahrung.“

Remberg wird die Mannschaft schon im Test gegen Everton auf den Platz führen. Er ist der 33. Spielführer des HSV seit der Bundesliga-Gründung im Jahr 1963.