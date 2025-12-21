Kurioser HSV-Tag: Was Elfadli den Fans bei seiner Rede erzählt hat

Dieser HSV-Jahresabschluss hatte sich für Daniel Elfadli plötzlich komplett anders entwickelt als zuvor geplant. Eigentlich war der 28-Jährige für den Auftritt gegen Frankfurt nur als Joker vorgesehen. Immerhin hatte er zuletzt auch gut einen Monat wegen einer Adduktorenverletzung gefehlt. Gebraucht wurde er dann doch deutlich mehr – und das nicht nur auf dem Platz beim 1:1 gegen die Eintracht, sondern auch danach vor der Nordtribüne.

Bis kurz vor 15 Uhr lief für Elfadli am Samstag noch alles normal. Dann wurde er zunächst gefragt, ob er nach dem Spiel ein paar Worte an die Fans richten könne. Viel Zeit, darüber nachzudenken, hatte der Defensivallrounder nicht, denn nur wenig später gab es für ihn die nächste Änderung im Tagesablauf. Jordan Torunarigha meldete sich nach dem Aufwärmen mit einer Knieprellung für das Frankfurt-Spiel ab, Elfadli musste plötzlich in der Startelf einspringen.

Auf dem Platz reichte Elfadlis Kraft für 60 Minuten

„Das war schon überraschend. Ich habe mich direkt mental, so gut es geht, darauf vorbereitet“, erklärte der Verteidiger, dem die fehlende Spielpraxis auf dem Platz nicht anzusehen war. Elfadli spielte klar und konzentriert, machte keine entscheidenden Fehler. Nach 60 Minuten musste er dann ziemlich entkräftet ausgewechselt werden – aber mit einem guten Gefühl: „Ich musste mich durchkämpfen. Aber es hat Spaß gemacht, auf dem Platz zu stehen. Wir sind glücklich über den Punkt.“

Die letzte halbe Stunde der Partie verfolgte Elfadli von der Bank aus. Danach rückte er erneut in den Vordergrund. Er erfüllte den HSV-Wunsch und richtete er ein paar Worte an die Fans auf der Nordtribüne. „Wir versuchen hier unten auf dem Platz, uns jedes Mal den Arsch aufzureißen und alles zu geben, um euch eure Unterstützung zurückzuzahlen. Lasst uns in Zeiten, in denen vor allem in den sozialen Medien viel Kritik geäußert wird, mit Respekt und Vernunft behandeln. Danke für die Unterstützung, die war unfassbar. Wir sehen das nie als selbstverständlich“, sagte Elfadli, der mit Blick auf das neue Jahr dann auch noch ein Versprechen abgab. „Wir versprechen euch, alles zu geben für den Klassenerhalt. Wir werden uns auf dem Platz zerreißen, damit wir in dieser Liga bleiben.“

Von den Fans gab es für die „improvisierte“ Rede viel Applaus. Auch die Mannschaft hat sich diesen laut Elfadli bislang verdient. Als „sehr positiv“ bezeichnet er das Abschneiden an den ersten 15 Spieltagen. „Damit hätten die wenigsten gerechnet. Wir haben uns mit guten Leistungen gut etabliert.“ Einziger Kritikpunkt: Auswärts muss es im neuen Jahr besser laufen. „Da müssen wir uns stabilisieren und mehr Punkte einfahren. Da gilt es, die Sinne zu schärfen“, so Elfadli. Er will dabei helfen – notfalls auch ohne die passende Vorbereitung und mit überraschenden neuen Aufgaben.