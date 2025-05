Kurios: Darum geht dieses HSV-Trikot auf ewig in die Geschichte ein

Die Idee war schön und lobenswert, das Happy End aber bleibt aus. Ende März stellte der HSV sein neues Sondertrikot vor, kreiert von acht Mädchen im Alter von elf bis 15 Jahren. Bei den Fans wurden die in limitierter Auflage hergestellten Leibchen zum Renner und waren im Nu ausverkauft. Nun aber steht fest: Die Trikots werden auch in die Geschichte eingehen, weil sie niemals bei einem Spiel getragen wurden …

Ursprünglich wollte der HSV die überwiegend in hellen und dunklen Blautönen gehaltenen Trikots Anfang April, bei der Partie in Nürnberg (3:0), tragen. Die DFL hatte bereits ihre Zustimmung erteilt, Schiedsrichter Timo Gerach (Landau) aber legte vor dem Spiel sein Veto ein. Aus seiner Sicht waren die HSV-Jerseys den weinroten der Nürnberger zu ähnlich. Stattdessen trugen die Hamburg die schmucken Trikots dann lediglich während des Aufwärmens.

HSV überlegte, welches Spiel für die Sondertrikots noch in Frage kam

Dennoch: Im Hintergrund wurde überlegt, wann und wie man die Jerseys doch noch bei einer Partie auf den Platz würde bringen können. In Frage kamen dabei nur die drei restlichen Auswärtsspiele, wobei die Partien auf Schalke und in Darmstadt schon ausschieden – weil die Gastgeber ebenfalls auf blaue Trikots setzen.

Der Saisonabschluss in Fürth wurde intern als einzige Alternative eingestuft. Aber: Auch am Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) wird der HSV nicht in den Sondertrikots auflaufen – sondern in seinen roten Auswärtsshirts. Der Grund: Auf den möglichen Meisterfotos sollten die Profis dann doch lieber in gewohnten Trikots und nicht in einer Sonder-Edition zu sehen sein. Diese Entscheidung steht schon seit längerem fest. In der kommenden Saison wird der Verein von Ausrüster „adidas“ dann völlig neue Kollektionen erhalten.

Seinen Platz in den Annalen haben die Sondertrikots dennoch sicher, sie zählen zu den beliebtesten der vergangenen Jahre. Jubeln durften in ihnen aber lediglich die Fans auf den Tribünen – den Profis bleibt dieses Gefühl versagt.