Kuriose Länderspielreise für HSV-Liebling Luka Vuskovic – Topklubs zeigen Interesse

Nach dem überzeugenden 4:0-Erfolg gegen Mainz bekamen die HSV-Profis zum Wochenstart einen freien Tag. Erst am Dienstag ging es für die Mannschaft im Volkspark wieder auf den Platz – allerdings in deutlich reduzierter Besetzung. Einige Hamburger sind mal wieder während der Länderspielpause für ihre Nationalteams im Einsatz. Besonders ungewöhnlich wird es dabei diesmal für Luka Vuskovic, den nach starkem HSV-Start nun auch zwei Bundesliga-Schwergewichte ganz genau ins Visier genommen haben sollen.

Mit Vuskovic (Kroatien), Miro Muheim (Schweiz), Daniel Peretz (Israel), Giorgi Gocholeishvili (Georgien), Fabio Baldé (Portugal, U21), Alexander Røssing-Lelesiit (Norwegen, U19) und Fernando Dickes (Deutschland, U19) sind sieben Spieler aus dem Profi-Kader der Hamburger auf Länderspielreise. Hannes Hermann (Deutschland, U20) und William Mikelbrencis (Frankreich, U21) stehen zudem auf Abruf. Immanuel Pherai hat ebenfalls eine Einladung aus Suriname erhalten, verzichtet diesmal jedoch auf den langen Trip.

HSV-Trio kämpft auswärts um die WM-Teilnahme

Muheim tritt mit der Schweiz in Schweden und in Slowenien (10./13. Oktober) zur WM-Qualifikation an. Gocholeishvili kämpft mit Georgien in Spanien und der Türkei (11./14. Oktober) um die WM-Teilnahme im kommenden Jahr. Auf Peretz und Israel warten in Norwegen und Italien (11./14. Oktober) zwei schwere Aufgaben.

Für Baldé und die portugiesische U21 geht es am 10. und 14. Oktober in der EM-Qualifikation gegen Bulgarien und nach Gibraltar. Røssing-Lelesiit und Dickes sind beide in Norwegen unterwegs – sie treffen bei einem U19-Turnier sogar direkt aufeinander. Besonders außergewöhnlich läuft die Länderspielpause für Fan-Liebklung Luka Vuskovic: Er soll gleich für zwei verschiedene Teams auflaufen.

Dortmund und Leipzig nehmen Vuskovic ins Visier

Der 18-jährige Innenverteidiger wurde zum zweiten Mal für die kroatische A-Nationalmannschaft nominiert. Bereits am kommenden Donnerstag tritt Vuskovic mit dem Vize-Weltmeister von 2018 in der WM-Qualifikation in Tschechien an. Am Sonntag geht es für Kroatien gegen Gibraltar weiter. Dann soll Vuskovic allerdings nicht mehr dabei sein. Geplant ist, dass der HSV-Verteidiger nach dem Tschechien-Spiel zur kroatischen U21-Nationalmannschaft wechselt, um dort am 14. Oktober in der EM-Qualifikation gegen die Ukraine auf dem Platz zu stehen.

Doch nicht nur bei Kroatiens Verband sind Vuskovic‘ Dienste begehrt. Laut dem britischen Portal „teamtalk.com“ beobachten die Schwergewichte RB Leipzig und Borussia Dortmund den HSV-Profi ganz genau. Vuskovic ist in Hamburg noch bis Saisonende von Tottenham ausgeliehen. Bei den Spurs hat der Kroate, dessen Marktwert auf transfermarkt.de mit 12 Millionen Euro taxiert wird, noch einen Vertrag bis 2030.