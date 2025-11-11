Kuriose Konstellation: HSV-Profi hat nur noch Vertrag bis zum 30. November

In der Bundesliga sind bislang zehn Spieltage absolviert – knapp ein Drittel der Saison ist damit gespielt. Ganz anders sieht es in Schweden aus: Dort endete am vergangenen Wochenende bereits die Spielzeit. Mit dabei: Anssi Suhonen. Der HSV-Profi erlebte einen bitteren letzten Spieltag und kehrt nun wohl vorerst in den Volkspark zurück. Die Frage ist nur: Wann – und wie geht es für ihn weiter?

Weil im Profikader des HSV kein Platz für Suhonen war, wurde der Finne im Sommer an den schwedischen Erstligisten Östers IF verliehen. Der Plan, wieder regelmäßig Spielpraxis zu sammeln, ging voll auf. Der Offensivspieler kam in 13 von 14 möglichen Ligapartien zum Einsatz, stand stets in der Startelf und verbuchte einen Treffer sowie eine Vorlage.

Suhonen ist 2025 schon zweimal abgestiegen

Genützt hat das seinem Klub allerdings wenig. Am letzten Spieltag setzte es ein 1:3 gegen Djurgårdens IF – der Abstieg war besiegelt. Für Suhonen bereits der Zweite im Kalenderjahr 2025. Schon in der Rückrunde der vergangenen Saison war er an den SSV Jahn Regensburg verliehen, auch dort reichte es am Ende nicht zum Klassenerhalt.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kurios: Laut „transfermarkt.de“ läuft Suhonens Leihvertrag in Schweden nur bis zum 30. November. Danach steht er wieder beim HSV unter Vertrag. Doch sofort zurückkehren und jetzt einfach direkt in Hamburg wieder mitmachen kann der 24-Jährige nicht. Erst ab dem 1. Januar 2026 wird im Volkspark wieder mit ihm gerechnet. Seine Chancen auf Einsätze bei den HSV-Profis haben sich seit dem Sommer allerdings kaum verbessert.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV überrascht mit Ticketpreisen! Fan-Ansturm auf die nächsten Heimspiele

Ein Problem: Suhonens Vertrag beim HSV endet im Sommer 2026. Ein erneutes Leihgeschäft für die Rückrunde ist daher ausgeschlossen. Es bleiben zwei Szenarien: Entweder findet der Finne im Winter einen neuen Verein und wechselt fest – oder er bleibt bis Saisonende in Hamburg und sucht sich im Sommer einen neuen Arbeitgeber. In der Rückrunde dürfte er dann beim HSV jedoch wohl nur in der U21 in der Regionalliga zum Einsatz kommen.