Es geht um einer der neuen HSV-Profis. Hinter seinem Namen steckt eine kuriose Geschichte. Sie begleitet ihn schon seit seiner Kindheit.

Insgesamt zehn Profis hat der HSV in diesem Sommer neu unter Vertrag genommen. Bis auf Kofi Amoako kamen in den ersten drei Pflichtspielen bereits alle zum Einsatz. Was bislang allerdings kaum bekannt war: Hinter dem Namen eines neuen HSV-Spielers steckt eine kuriose Geschichte.

Beim 0:5 gegen Mainz standen am vergangenen Sonntag gleich sechs Sommer-Zugänge in der Startelf der Hamburger. Dazu gehörte auch Bilal Nadir, der seine Premiere im Volksparkstadion feierte. Ablösefrei war der Mittelfeldspieler im Juli vom französischen Erstligisten Olympique Marseille zum HSV gewechselt. Mit Blick auf seinen Namen war in Hamburg bislang stets von Bilal Nadir die Rede. Ganz richtig ist das allerdings nicht.

Nadir hat seine Wurzeln in Frankreich, Marokko und Algerien

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Nadir wurde im November 2003 im französischen Nizza geboren. Da weder sein Vater noch seine Mutter die französische Staatsbürgerschaft besaßen – sein Vater stammt aus Marokko, seine Mutter aus Algerien –, bekam er trotz seines Geburtsortes nicht automatisch einen französischen Pass, sondern zunächst die marokkanische Staatsbürgerschaft seines Vaters. In seinen Ausweispapieren stand dabei der Name Bilel Nadir.

Bilal Nadir stand für den HSV beim 0:5 gegen Mainz erstmals in einem Pflichtspiel in der Startelf. Witters

Die ersten Jahre seines Lebens verbachte Nadir in Marokko, für den Fußball ging es aber schon bald zurück nach Nizza. Er erhielt eine doppelte Staatsbürgerschaft. Für Frankreich absolvierte er auch in der U16 und U19 seine ersten Länderspiele. Für Marokko spielt der mittlerweile 22-Jährige erst seit der U23. Komplett ungewöhnlich ist das nicht. Speziell wird es allerdings beim Blick in seine Papiere.

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Ein Übertragungsfehler sorgte für einen neuen Namen

Bei der Ausstellung seines französischen Passes wurde damals nicht sein ursprünglicher Vorname Bilel übernommen, sondern stattdessen Bilal eingetragen. Ein kleiner Übertragungsfehler, der ihn bis heute begleitet: Bilel in dem einen Pass, Bilal in dem anderen. Zwei Namen, eine Person. Für Nadir selbst ist das längst kein Problem mehr – er hat sich daran gewöhnt.

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Durchgesetzt hat sich in den vergangenen Jahren allerdings sein „falscher“ Vorname Bilal. Wie er eigentlich heißt, ist nicht nur in seinem marokkanischen Pass zu lesen, sondern auch an seinem Instagram-Namen zu erkennen: „Bilelnad10“.