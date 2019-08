KSC legt Einspruch ein: HSV-Trainer Hecking bewundert Jatta – und macht sich Sorgen

Die Nachricht aus Karlsruhe kam nicht überraschend. Um 14.14 Uhr gab der KSC am Montag bekannt, dass man gegen die Wertung der 2:4-Pleite gegen den HSV Protest einlegt. Als Grund wird der Einsatz von Bakery Jatta genannt.

Am Sonntag war Jatta in Karlsruhe von KSC-Anhängern übel ausgepfiffen und beleidigt worden. Der Fan-Dachverband „Supporters Karlsruhe 1986 e.V.“ entschuldigte sich am Montag für die Vorfälle in einem offenen Brief und bat die eigene Klubführung gleichzeitig darum, von einem Protest abzusehen. Vergeblich.

Hecking: „Wie es in dem Jungen aussieht, weiß keiner“

Erneut klare Worte fand Dieter Hecking. „Die Stimmung gegen Baka wird geschürt, die Atmosphäre in Karlsruhe war von Anfang an vergiftet. Diese Begleitumstände, wenn solche Rufe von außen kommen („Steh auf, du Sau“, d. Red.), das sollte in einer zivilisierten Gesellschaft wie in Deutschland nicht mehr vorkommen. Aber man sieht dadurch, dass man nicht an alle Menschen herankommt“, erklärte der HSV-Trainer. Über Jatta selbst sagte Hecking: „Er steckt das sensationell gut weg – aber wie es in dem Jungen aussieht, das weiß keiner so genau. Auf dem Platz ist er vom Kopf her frei, aber das gilt es weiter zu beobachten.“

Im Video: HSV-Trainer Dieter Hecking zu den Pfiffen gegen Bakery Jatta

Wann zieht der DFB endlich einen Schlussstrich?

In Karlsruhe, Bochum und Nürnberg spielt der Blick auf den Menschen hingegen maximal eine untergeordnete Rolle. Eine sportliche Niederlage, die sehr wahrscheinlich auch ohne einen Jatta-Einsatz passiert wäre, wird angezweifelt. Nur der DFB kann das Spiel stoppen. Das wird allerdings weiter dauern.