Krüger im Vollstress! Wer übernimmt die HSV-Frauen? Diese Lösung wird favorisiert

Über Arbeit muss sich Claus Costa derzeit nicht beschweren. Der HSV-Sportdirektor hat in Sachen Kaderplanung reichlich zu tun und muss zahlreiche Baustellen parallel beackern. Doch das ist fast noch harmlos im Vergleich zu der Situation, die sich aktuell bei den Bundesliga-Frauen des Vereins darstellt. Zweieinhalb Monate vor dem Start in die neue Saison steht der HSV ohne Trainerin und Sportchefin da. Die neue Sportvorständin Kathleen Krüger ist fieberhaft auf der Suche nach Lösungen.

Nachdem Interimstrainer Rodolfo Cardoso im Anschluss an den geglückten Klassenerhalt Abschied von den „Mädels“ nahm, trennte sich der Verein vor Wochenfrist von Saskia Breuer. Der Vertrag der Leiterin Frauenfußball wurde nicht verlängert, seitdem ist der HSV auf der Suche nach einer Doppel-Lösung. Wer soll die Mannschaft im zweiten Bundesligajahr trainieren? Und wer beerbt Breuer?

HSV-Chefin Krüger tritt ihren Job offiziell erst am 1. Juli an

Federführend bei der Suche agieren Krüger und Christoph Rohmer (Direktor NLZ und Sportstrategie). Auch wenn die neue Chefin ihren Job offiziell erst zum 1. Juli antreten wird, ist sie bereits in alle Prozesse eingebunden und entscheidet mit. In dieser Woche gab es nach MOPO-Informationen mehrere Gipfel auf Chef-Ebene. So sollen allein am Freitag Krüger und Finanz-Vorstand Eric Huwer einen mehrstündigen telefonischen Austausch gehabt haben. Einer der Schwerpunkte: Die Suche nach einer Lösung für den Frauen-Trainerposten.

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Was sucht der HSV? Nachdem mit Cardoso in der Saison-Schlussphase ein Mann die zuvor zu lange erfolglose Liése Brancão ersetzte, will der Verein nun nach Möglichkeit wieder eine Trainerin verpflichten. Das ist der Wunsch der Verantwortlichen. Das Problem: Die Neue soll im Besitz der UEFA-Pro-Lizenz sein, was den Kreis der Anwärterinnen deutlich verkleinert. Denn im Vergleich sind deutlich weniger Frauen als Männer im Besitz der höchsten Lizenz. Auch deshalb lässt sich der HSV die Möglichkeit offen, am Ende doch auf einen Mann zu setzen.

HSV sondiert den Markt nach einer neuen Trainerin

Nach den internen Vorgesprächen dieser Woche, in deren Rahmen auch über das genaue Profil und Namen diskutiert wurde, sollen die möglichen Kandidaten nun kontaktiert werden. Auch hier werden Krüger und Rohmer die Hauptrolle spielen. Das „Abendblatt“ brachte am Freitag die Namen der Ex-Nationalspielerinnen Kim Kullig und Inka Grings sowie von Sabrina Eckhoff (zuletzt Co-Trainerin bei Union Berlin) ins Spiel. Parallel läuft beim HSV die Suche zur Breuer-Nachfolge.

Ohnehin befinden sich die Frauen inmitten eines Mega-Umbruchs. In dieser Woche verabschiedete der HSV gleich sechs Spielerinnen (Emilia Hirche, Inga Schuldt, Jobina Lahr, Mia Büchele, Annalena Wucher und Sophie Profé), mehrere weitere werden folgen. Der HSV rechnet insgesamt mit mehr als einem Dutzend Abgängen.

Die HSV-Frauen sollen Richtung Liga-Mittelfeld aufschließen

Damit reagiert der Verein auf die Erfahrungen des nur knapp erreichen Klassenerhalts, der bis zuletzt am seidenen Faden hing. „Wir wollen und müssen unseren eingeschlagenen Weg fortführen, um den steigenden Anforderungen der Liga nachhaltig gerecht zu werden“, ließ Rohmer via Vereins-Homepage wissen. „Vor diesem Hintergrund ist die gezielte Weiterentwicklung des Kaders ein logischer und konsequenter Schritt, um uns langfristig in der höchsten deutschen Spielklasse zu etablieren. Dass damit Veränderungen verbunden sind, gehört zum Profifußball und zu einem solchen Entwicklungsprozess dazu – auch wenn Abschiede menschlich nie leichtfallen.“

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In der kommenden Serie will der HSV Anschluss zum Liga-Mittelfeld herstellen und möglichst wenig bis nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Start der Bundesliga ist vom 15. bis 17. August. Die wichtigsten Personal-Entscheidungen aber sollen bereits möglichst in den kommenden zwei, drei Wochen fallen.