Krönung seiner Saison? Ex-HSV-Torwart Peretz im 230-Millionen-Spiel

Was für eine Wende in dieser Saison für Daniel Peretz! Mit dem englischen Traditionsklub FC Southampton darf die ehemalige HSV-Leihgabe vom Jackpot und dem Aufstieg in die Premier League träumen.

Keeper Peretz und die Saints aus Southampton mit ihrem deutschen Trainer Tonda Eckert zogen mit dem 2:1 (1:1) n.V. gegen den FC Middlesbrough im Halbfinal-Rückspiel der Playoffs ins millionenschwere Aufstiegs-Endspiel ein. Gegner dort ist am 23. Mai im Londoner Wembley-Stadion Hull City.

Im Duell des Hauptrunden-Vierten mit dem -Fünften glich Ross Stewart (45.+1) die Gästeführung von Riley McGree gegen Peretz (5.) aus. Als es schon nach einem Elfmeterschießen aussah, schoss Shea Charles (116.) Southampton per abgerutschter Flanke doch noch ins Glück. Das Hinspiel hatte 0:0 geendet. Bei den Saints stand neben Peretz auch der frühere Nürnberger Caspar Jander in der Startelf.

Ex-HSV-Keeper Daniel Peretz mit Southampton im Aufstiegs-Endspiel

Peretz hatte im Winter nach nur zwei Pokaleinsätzen für den HSV seine Leihe in Hamburg abgebrochen und hatte sich von den Bayern nach Southampton verliehen lassen. Dort wurde der Israeli sofort zum Stammtorwart und Leistungsträger. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge würde bei einem Premier-League-Aufstieg eine Kaufpflicht für Peretz greifen. Die festgeschriebene Ablösesumme soll bei rund acht Millionen Euro liegen.

Southampton wurde im Vorfeld des Hinspiels der Spionage verdächtigt. Ein Mitarbeiter des Klubs soll beim Training von Middlesbrough spioniert haben. Der Verband EFL leitete ein Disziplinarverfahren ein. Das Playoff-Finale um den Aufstieg gilt als ultimatives Millionen-Spiel. Dem Sieger sind Einnahmen in Höhe von mindestens 230 Millionen Euro sicher.

Zweitliga-Meister Coventry City und Vize Ipswich Town stehen als Aufsteiger bereits fest. Hull, Tabellen-Sechster der Hauptrunde, hatte sich im ersten Halbfinale gegen den Dritten FC Millwall durchgesetzt (0:0/2:0).