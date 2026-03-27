Kroatien feiert Vuskovic: HSV-Verteidiger widmet sein Tor einer St. Pauli-Legende

Der Vuskovic-Hype nimmt kein Ende – und so langsam gehen bei diesem Spieler die Superlative aus. Mit 2:1 hat Kroatien in Orlando (USA) das Testspiel gegen Kolumbien gewonnen. Luka Vuskovic glänzte bei seinem dritten Einsatz für die A-Nationalmannschaft direkt als Torschütze. Von einem „großartigen Gefühl“ sprach der HSV-Verteidiger hinterher. Sein Premieren-Tor widmete er einem Hamburger.

Mit bereits fünf erzielten Toren ist Vuskovic in dieser Saison bislang der torgefährlichste Angreifer der Bundesliga. Jetzt trifft der 19-Jährige auch noch in der Nationalmannschaft. Nach sechs Minuten sorgte er im Test mit Kroatien gegen Kolumbien und Bayern-Star Luis Diáz für den 1:1-Ausgleich. Kein spektakulärer Treffer, sondern ein abgefälschter Schuss aus rund 25 Metern. Das Siegtor gegen den 13. der FIFA-Weltrangliste erzielte der ehemalige St.-Pauli-Profi Igor Matanović (jetzt Freiburg). Doch gefeiert wurde vor allem Vuskovic.

Vuskovic wird schon mit Cannavaro verglichen

„Luka Vuskovic wird nach Fabio Cannavaro der erste Innenverteidiger sein, der den Ballon d’Or gewinnt!“ So lautete ein Kommentar in den kroatischen Medien nach dem 2:1-Erfolg gegen Kolumbien. Als „Kampfmaschine“ wurde der HSV-Verteidiger unter anderem bezeichnet. Er selbst blieb wie gewohnt auf dem Boden.

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„Es war wirklich Glück. Ich habe versucht, mit links aus der Distanz zu schießen, der Ball ging rein und hat der Mannschaft zum Sieg verholfen, das ist das Wichtigste“, sagte Vuskovic über sein Tor. Weiter erklärte er: „Es ist ein großartiges Gefühl, für die Nationalmannschaft zu treffen. Ich genieße es, mit solchen Spielern zusammenzuspielen und jeden Tag mit ihnen zu trainieren.“

Luka Vuskovic zieht für gegen Kolumbien zum 1:1 für Kroatien ab. AFP / MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO Luka Vuskovic zieht für gegen Kolumbien zum 1:1 für Kroatien ab.

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Vuskovic widmet sein Tor Ivan Klasnic

Eine besondere Geste gab es nach dem Abpfiff von Vuskovic dann auch noch. Er war mit den Gedanken beim ehemaligen kroatischen Mittelstürmer und gebürtigen Hamburger Ivan Klasnic. „Ich möchte dieses Tor Herrn Klasnic widmen, der sich leider schon seit einiger Zeit im Krankenhaus befindet; es ist nicht die einfachste Zeit für ihn“, so Vuskovic.

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Weiter geht es für die kroatische Nationalmannschaft in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit dem Testspiel gegen Brasilien. Die Vorfreude bei Vuskovic ist bereits groß. „Es ist eine der besten Nationalmannschaften der Welt, es wird toll sein, gegen sie zu spielen, wir sollten unser Bestes geben, um auch dieses Spiel zu gewinnen“, so der Verteidiger, der gegen Kolumbien wie auch beim HSV im Zentrum einer Dreierabwehrkette zum Einsatz kam.