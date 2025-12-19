Krasser neuer Marktwert! Vuskovic pulverisiert einen HSV-Rekord

Mit seinem Hacken-Traumtor gegen Werder Bremen verwandelte Luka Vuskovic den Volkspark vor knapp zwei Wochen in ein Tollhaus. Das passte zur großartigen Hinrunde, die der 18-Jährige hinlegte. Pünktlich zum Jahresende werden diese Leistungen nun durch neue Fabel-Zahlen gewürdigt, die es so beim HSV noch niemals gab!

An diesem Freitag hat das Portal „transfermarkt.de“ die neuen Marktwerte der Bundesliga veröffentlicht. Vuskovic, der nach seinem Leihwechsel aus Tottenham beim HSV auf Anhieb voll einschlug, ist aus Hamburger Sicht der größte Gewinner. Und nicht nur das.

HSV-Profi Vuskovic steigert seinen Marktwert um mehr als 122 Prozent

Nachdem der Marktwert des Kroaten bereits Mitte Oktober auf 18 Millionen Euro nach oben geschraubt wurde, folgte nun der Quantensprung: Laut Berechnungen der Transfer-Experten steigerte Vuskovic seinen Wert um mehr als 122 Prozent und ist nun satte 40 Millionen Euro wert!

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Kritik eines Forstexperten: „Hamburg pflanzt zu viele Bäume“

„Hamburg pflanzt zu viele Bäume“ Vermieter Stacey: Mieterin berichtet von sexuellen Übergriffen in der Gemeinschaftsküche

Mieterin berichtet von sexuellen Übergriffen in der Gemeinschaftsküche 70 Jahre Anwerbeabkommen: Fünf Hamburger „Gastarbeiter“ erzählen

Fünf Hamburger „Gastarbeiter“ erzählen Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: St. Pauli plant Millionen-Umbau am Millerntor

St. Pauli plant Millionen-Umbau am Millerntor 28 Seiten Plan 7: Laut und wild! Torfrocks „Bagaluten-Wiehnacht“ & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Damit ist das HSV-Talent weltweit der zweiwertvollste Innenverteidiger seiner Altersklasse, hinter Barcelonas Pau Cubarsí (bislang 80 Millionen Euro). In der Bundesliga zählt er zu den größten Gewinnern der Hinrunde – hinter den Shooting-Stars Lennart Karl (Bayern/jetzt 60 Millionen), Yan Diomande (Leipzig/45 Millionen) und gleichauf mit Kölns Said El Mala (40 Millionen).

Fast alle Großklubs haben Vuskovic auf dem Zettel

Eine Entwicklung, die mit dem enormen Interesse der Fußball-Welt an Vuskovic einhergeht. Nach MOPO-Informationen hat nahezu jeder europäische Top-Verein in den vergangenen Wochen und Monaten zumindest vorsichtig beim Management des Spielers nachgefragt, ob eine Verpflichtung des Super-Talents im Sommer 2026 denkbar wäre. Diesbezüglich hat allerdings allein Tottenham das Sagen, dort steht Vuskovic bis Sommer 2030 unter Vertrag. Ob es eine Chance für den HSV gibt, den potenziellen WM-Fahrer zur neuen Saison erneut zu leihen, steht in den Sternen, gilt aber derzeit als schwer vorstellbar.

Bislang war Rafael van der Vaart (hier gegen Hoffenheim) der wertvollste HSV-Spieler aller Zeiten. 2012 betrug sein Marktwert 24,5 Millionen Euro. imago/Oliver Ruhnke Bislang war Rafael van der Vaart (hier gegen Hoffenheim) der wertvollste HSV-Spieler aller Zeiten. 2012 betrug sein Marktwert 24,5 Millionen Euro.

Mit seinem neuen Marktwert ist Vuskovic nun auch der wertvollste Spieler des aktuellen HSV-Kaders. Zuletzt lag er noch gleichauf mit Arsenal-Leihgabe Fábio Vieira. Dazu kommt: Niemals zuvor hatte der HSV einen (gemessen am Marktwert) derart teuren Spieler im Kader wie sein Abwehr-Talent. Bislang hielt Rafael van der Vaart den Rekord. Der Niederländer wurde 2012 mit einem Wert von 24,5 Millionen Euro taxiert. Allerdings muss fairerweise erwähnt werden, dass die Ablösen in den vergangenen zehn Jahren exorbitant in die Höhe schossen.

Vier weitere HSV-Profis legen beim Marktwert kräftig zu

Vuskovic ist allerdings nicht der einzige HSV-Profi, der in Sachen Marktwert kräftig zulegte. Albert Sambi Lokonga steigerte sich um zwei Millionen Euro auf einen Wert von acht Millionen. Auch Alexander Røssing-Lelesiit (von 3,5 auf fünf Millionen Euro), Nicolai Remberg (von vier auf fünf Millionen) und Fabio Baldé (von zwei auf drei Millionen) zählen zu den Gewinnern der Hinrunde.

Das könnte Sie auch interessieren: Vorm Frankfurt-Spiel: HSV vermeldet Verletzungsschock

Bemerkbar machten sich die Leistungen aber auch in negativer Hinsicht. Ransford Königsdörffer rutschte von sechs auf nun vier Millionen Euro, Yussuf Poulsen auch aufgrund seiner Verletzungsmisere von 2,5 auf 1,5 Millionen Euro.