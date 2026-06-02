Von Kostic bis Calhanoglu: Was wurde aus den teuersten HSV-Transfers aller Zeiten?

Es ist wieder Sommerpause – und damit die beste Zeit für Transfers und Gerüchte. Welche Spieler verlassen den HSV? Wer wechselt nach Hamburg? Schon jetzt sind der Transfermarkt und seine Spekulationen in vollem Gange. Das war in der Vergangenheit nicht anders, als der HSV Stars wie Filip Kostic, Rafael van der Vaart oder Marcus Berg verpflichtete. Nicht alle konnten damals ihre Erwartungen im Volkspark erfüllen. Wie aber ging es danach weiter? Und was machen die Rekordspieler heute? Die MOPO erzählt, was aus den teuersten HSV-Transfers aller Zeiten geworden ist.

Johann Schwarz war der erste. In den Datenbanken taucht sein Name als erster dokumentierter HSV-Transfer aller Zeiten auf – im Sommer 1909 kam er vom FC Slavia Karlovy Vary aus Karlsbad (Tschechien) nach Hamburg. Seither sind in Hamburg mehr als einhundert Jahre voller Transfer vergangen. Sie waren teilweise überraschend, teilweise spektakulär und teilweise kurios. Und manche von ihnen waren eben auch besonders teuer.

Filip Kostic: Rekord-Transfer des HSV plötzlich ablösefrei

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Bis heute ist Filip Kostic der teuerste HSV-Zugang aller Zeiten. Stolze 14 Millionen Euro überweist der HSV im Sommer 2016 an den damals gerade abgestiegenen VfB Stuttgart, damit Kostic nach Hamburg wechselt. Ein Star-Transfer, dem in 65 Pflichtspielen für den HSV immerhin neun Tore und sechs Vorlagen gelingen. Im zweiten Jahr jedoch steigt Kostic mit dem HSV ab und wechselt zu Eintracht Frankfurt – zunächst für eine Leihgebühr in Höhe von 600.000 Euro, später dann fest für sechs bzw. 6,3 Millionen Euro (inklusive Weiterverkaufsbonus). Bei der Eintracht entwickelt sich der Serbe zum Topstar, gewinnt die Europa League und wechselt zu Juventus Turin. Nach vier Jahren bei den Italienern läuft in diesem Sommer sein Vertrag aus und wird nicht verlängert. Kostic, mittlerweile 33 Jahre alt, ist also plötzlich wieder ablösefrei zu haben.

Rafael van der Vaart: Jetzt ist sein Sohn ein Star

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Auch Rafael van der Vaart ist – je nach Ansicht – der teuerste Spieler, den der HSV je verpflichtet hat. Das liegt daran, dass die Hamburger gleich zweimal für ihn bezahlen müssen: erst 5,1 Millionen Euro (2005 an Ajax Amsterdam) und später noch mal 13 Millionen Euro (2012 an Tottenham). Jeweils drei Jahre lang spielt van der Vaart dabei für den HSV, bringt es auf 66 Tore und 55 Vorlagen in 199 Spielen. Vor allem seine erste HSV-Zeit, in der er mit den Hamburgern den UI-Cup gewinnt und in der Champions League spielt, bleibt als besonders erfolgreich in Erinnerung. 15 Millionen Euro Ablöse bezahlt Real Madrid schließlich für den Niederländer. Nach seiner zweiten HSV-Station wechselt van der Vaart hingegen ablösefrei zu Betis Sevilla und beendet 2018 seine Karriere bei Esbjerg fB in Dänemark. Dort ist er zuletzt auch als Co-Trainer tätig. Sein Sohn Damian van der Vaart (20) spielt bei Ajax Amsterdam.

Nigel de Jong: So viel Geld brachte kein anderer HSV-Transfer ein

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18 Millionen Euro. Das ist der Betrag, den der HSV im Januar 2009 von Manchester City für den Transfer von Nigel de Jong erhält. Es ist bis heute Rekord: Mehr Geld haben die Hamburger nie für einen Spieler bekommen. Und de Jong macht sich in jeder Hinsicht bezahlt – 94-mal läuft er für den HSV auf (fünf Tore, sechs Assists), spielt Champions League und Europa League im Volkspark. 2006 kommt der Niederländer für gerade mal 1,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam. Macht für den HSV ein Plus von 16,5 Millionen innerhalb von drei Jahren. Danach spielt de Jong in England, Italien, den USA, der Türkei und Katar, ehe er 2021 seine Karriere beendet. Heute ist der 41-Jährige als Sportdirektor für die Niederlande tätig und damit auch im Sommer bei der WM dabei.

Vincent Kompany: Erfolgreich als Spieler und Trainer

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Auch Vincent Kompany kann der HSV teuer an Manchester City verkaufen. Allerdings nicht ganz so teuer wie de Jong: „Nur“ 8,5 Millionen Euro bezahlen die Engländer 2008 für den Innenverteidiger, der zwei Jahre zuvor für 10,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht gekommen ist. Kompany bringt es in diesen beiden Jahren auf 51 Pflichtspiele für den HSV (vier Tore) und schafft danach in Manchester den Durchbruch zum Weltstar. Elf Jahre lang wird er für die Citizens auflaufen und dabei unter anderem viermal die Premier League gewinnen. Nach seinem Karriereende versucht sich Kompany, heute 40 Jahre alt, zunächst als Spielertrainer in Anderlecht. Danach geht’s als Chefcoach zum FC Burnley und seit 2024 nun bekanntermaßen – und erfolgreich – als Trainer zum FC Bayern München.

Hakan Calhanoglu: In einem Jahr fast zum Rekord-Transfer

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So richtig lang ist die HSV-Zeit von Hakan Calhanoglu nicht. 2012 holt ihn der HSV vom Karlsruher SC für 2,5 Millionen Euro, verleiht ihn dann direkt ein Jahr zurück zum KSC und zieht ihm letztlich nur in der Saison 2013/14 das schwarz-weiß-blaue Trikot über (38 Spiele, elf Tore, fünf Vorlagen). In diesem einen Jahr aber kann Calhanoglu die Bundesliga-Scouts so sehr überzeugen, dass Bayer 04 Leverkusen schließlich 14,5 Millionen Euro für den türkischen Nationalspieler bezahlt. Als er vier Jahre später zum AC Mailand weiterzieht, erhöht sich die HSV-Ablöse durch eine Klausel noch mal auf 15,25 Millionen Euro. Mittlerweile ist Calhanoglu zum Stadtrivalen Inter gewechselt und eine feste Größe in der Serie A in Italien. Mit der Türkei fährt der 32-Jährige außerdem als Kapitän zur WM.

Marcus Berg: Marktwert stürzt beim HSV dramatisch ab

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Die Verpflichtung von Marcus Berg im Sommer 2009 vom FC Groningen haben sich alle Beteiligten vermutlich anders vorgestellt. Als hoffnungsvoller Nachwuchs-Stürmer und riesiges Torjäger-Talent aus Schweden wechselt er für zehn Millionen Euro zum HSV – kann die hohen Erwartungen aber nicht erfüllen. In 70 Spielen erzielt Berg nur 13 Tore (vier Vorlagen), kann nur anfangs in der Europa League überzeugen und ist danach häufig nur noch Ersatz. Eine zwischenzeitliche Leihe zu PSV Eindhoven bringt auch nicht den gewünschten Umschwung. 2013 verlässt Berg den HSV ablösefrei in Richtung Panathinaikos Athen. Erst danach findet der heute 39-Jährige zu alter Stärke zurück, läuft auch 90-mal für die Nationalmannschaft auf. Über Saudi-Arabien und Russland kehrt Berg in seine schwedische Heimat zurück, wo er 2023 seine Karriere beendet.

Walace: Olympiasieger geht im Zoff vom HSV

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Das Kapitel HSV beendet Walace nicht wie gewünscht. Der brasilianische Olympiasieger kostet die Hamburger 2017 immerhin 9,2 Millionen Euro, über die sich Grêmio Porto Alegre freuen darf. Den gewünschten Erfolg bringt der defensive Mittelfeldspieler allerdings nicht mit aus Brasilien. In 30 Spielen (zwei Tore) kann Walace sich nie als unumstrittener Stammspieler festspielen. Kurz vor dem Abstieg 2018 suspendiert ihn der HSV dann auch noch – Walace weigert sich, in der Abwehr zu spielen, und schwänzt daraufhin sogar den Stadionbesuch. Danach absolviert er kein Spiel mehr im Volkspark, sondern wechselt für sechs Millionen Euro zu Hannover 96. Später findet er sein Glück bei Udinese Calcio in Italien wieder. Seit 2024 spielt der 31-Jährige in Brasilien bei Cruzeiro Belo Horizonte und wird dort gerade nach einem Skandal erneut suspendiert.

Douglas Santos: Klausel beschert dem HSV ständig Geld

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Mit Douglas Santos hat sich der HSV einen echten Goldesel erschaffen. Der Linksverteidiger kommt 2016 für 6,5 Millionen Euro von Atlético Mineiro aus Brasilien und wechselt drei Jahre später für zwölf Millionen Euro zu Zenit St. Petersburg. Alleine das ist schon ein ziemlich gutes Geschäft. Dank einer cleveren Klausel aber verdient der HSV, für den Douglas Santos 88 Spiele bestreitet (drei Tore, acht Vorlagen), immer weiter. Für jeden Meistertitel in Russland gibt es nämlich 500.000 Euro Bonus. Und Douglas Santos wird 2020, 2021, 2022 und 2023 russischer Abo-Meister mit Zenit – wodurch sich die HSV-Ablöse auf 14 Millionen Euro erhöht. Bis heute spielt der 32-Jährige in St. Petersburg, ist mittlerweile sogar Kapitän und wurde für Brasilien sogar für die WM 2026 nominiert.

Amadou Onana: Bis heute verdient der HSV am Transfer

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Ähnlich wie bei Douglas Santos hat der HSV auch beim Transfer von Amadou Onana eine wertvolle Klausel im Vertrag verankert. 20 Prozent des Transfergewinns erhält der HSV nämlich bei einem Weiterverkauf vom OSC Lille. Und so passiert es auch: Onana, der 2020 als junges Mittelfeld-Talent ablösefrei von Hoffenheim nach Hamburg wechselt und in seiner ersten Profi-Saison für Furore sorgt (26 Spiele, drei Tore), zieht nach nur einem Jahr weiter nach Lille. Ablösesumme: sieben Millionen Euro. Doch damit eben nicht genug – Lille verkauft Onana ein Jahr später für 35 Millionen Euro weiter an den FC Everton. Auch, als der belgische WM-Fahrer im Sommer 2024 für 59,35 Millionen Euro zu Aston Villa wechselt, verdient der HSV noch einmal mit. So hat sich die Ablöse bis heute auf 13,57 Millionen Euro erhöht. Und Onana ist erst 24 Jahre alt – es muss also nicht die letzte Bonus-Zahlung gewesen sein.

Ruud van Nistelrooy: Für ihn zahlt der HSV gar nichts

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Kein Cent für Topstar Ruud van Nistelrooy? Genau so geschieht es im Winter 2010. Der Niederländer kommt ablösefrei von Real Madrid zum HSV, spielt hier eineinhalb Jahre lang sehr erfolgreich (17 Tore und drei Vorlagen in 44 Spielen) und geht dann – nach Vertragsende ebenfalls ablösefrei – zum FC Málaga. Dort beendet van Nistelrooy 2012 seine aktive Karriere und wird Trainer. In diesem Jahr fährt der 49-Jährige als Co-Trainer der Niederlande zur WM. In dieser Liste der teuersten Transfers taucht er dennoch auf, weil er bis zur vergangenen Saison noch einen HSV-Rekord innehatte: der wertvollste Zugang, den der HSV jemals ohne Ablöse geholt hat. Immerhin hat van Nistelrooy damals einen Marktwert von zwölf Millionen Euro. Seit der Saison 2025/26 jedoch gehört diese Bestmarke einem anderen. Fábio Vieira, der vom FC Arsenal ausgeliehen war, ist zum Zeitpunkt des Wechsels sogar 22 Millionen Euro wert.