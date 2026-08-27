Mit sieben Neuzugängen haben sich die HSV-Frauen in diesem Sommer verstärkt, verpflichteten unter anderem namhafte Spielerinnen wie die polnische Nationalstürmerin Nikola Karczewska (Lazio Rom) oder die Bundesliga-erfahrene Abwehrspielerin Sylwia Matysik (1. FC Köln). Solch hochkarätige Neubesetzungen im Team machen etwas mit einer Mannschaft, weiß auch Trainer Rodolfo Cardoso. Er sieht darin aber vor allem die Vorteile.

Schließlich kennt Cardoso das Geschäft schon lange. Also weiß der 57-jährige Argentinier auch, wie er mit dieser Situation umzugehen hat. „Wir führen viele Gespräche und geben allen das Gefühl, dass sie dazugehören“, sagt der HSV-Coach. Sein Credo: „Konkurrenz ist immer gut. Das muss so sein in einer Mannschaft. Und wir haben eine gute Konkurrenz, eine faire Konkurrenz.“

HSV-Frauen haben sich auf fast allen Positionen verstärkt

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In jedem Mannschaftsteil hat der HSV aufgerüstet – im Tor etwa kam mit der polnischen Nationalkeeperin Kinga Szemik von West Ham United eine internationale Top-Torhüterin und dazu mit Jule Baum (SC Sand) eine ambitionierte Zweitliga-Keeperin. Defensiv verstärkten sich die Hamburgerinnen neben der Kölnerin Matysik mit der ebenfalls international erfahrenen Celainy Obispo (Feyenoord Rotterdam). Dasselbe gilt auch für Leïla Peneau im Mittelfeld, die vom SKN St. Pölten kam und sogar bereits Champions-League-Spiele in ihrer Vita stehen hat, und für die beiden neuen Angreiferinnen Andrea Švíbková (LASK) und eben die direkt zum Start überzeugende Karczewska.

Bei ihrem Debüt zum Bundesliga-Start gegen Freiburg (1:1) erzielte Neuzugang Nikola Karczewska direkt ihr erstes Tor für die HSV-Frauen. WITTERS

Reichlich Qualität, die neu dazugekommen ist – und die von Cardoso nun irgendwie ins Teamgefüge eingebaut werden muss. Das heißt aber auch: Keine Spielerin kann sich ihres Startelf-Platzes sicher sein. „Auch die Stammspielerinnen dürfen nicht locker lassen“, fordert Cardoso und ruft den Konkurrenzkampf aus: „Wenn eine nachlässt, kommt die nächste rein. Von hinten ist immer jemand da.“

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HSV-Trainer Cardoso setzt auf Konkurrenzkampf

Dem langjährigen Hamburger Bundesliga-Profi (111 Einsätze für den HSV) gefällt diese Auswahl. „Es ist immer gut, wenn du fast auf jeder Position zwei Spielerinnen hast, die gut dabei sind. Das macht dich als Spielerin nur besser“, weiß Cardoso. „Es tut uns als Mannschaft gut, dass wir Varianten haben und eine gute Ersatzbank. Wenn du weißt, dass du am Wochenende sowieso immer spielst, egal wie du die Woche über trainierst, ist das nicht gut. Dieses Gefühl wollen wir den Mädels nicht geben. Wenn eine von ihnen ein bisschen locker lässt und eine andere dafür mehr reinhaut, kommt sie eben rein.“

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Gut möglich also, dass die Startelf vom 1:1 gegen Freiburg zum Bundesliga-Auftakt vergangene Woche nicht unverändert bleiben wird. „Die Saison hat gerade erst angefangen“, sagt Cardoso mit Blick auf eine mögliche Stamm-Elf. Veränderungen am Samstag (14 Uhr) beim VfB Stuttgart sind nicht ausgeschlossen. „Wir haben intensiv trainiert, das Tempo war hoch und die Mädels haben viel investiert. Damit bin ich sehr zufrieden“, bilanziert der Chefcoach die Trainingswoche.

Am Freitagmittag reisen die HSV-Frauen mit dem Zug nach Stuttgart, am Samstagabend nach dem Spiel geht’s dann wieder zurück. Im besten Fall mit einem oder sogar drei Punkten im Gepäck. Cardoso aber warnt vor den Aufsteigerinnen, die ihr erstes Spiel mit 2:1 in Hoffenheim gewannen: „Nach einem Aufstieg verändert sich eine Mannschaft natürlich immer, es kommen neue Spielerinnen dazu. Wir sind gespannt, was uns erwartet.“